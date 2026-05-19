La rete televisiva statunitense AMC ha pubblicato il primo teaser trailer della terza stagione della serie tv The Walking Dead: Dead City, lo spin-off dello show The Walking Dead che arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prima ancora, però, l’anteprima internazionale dei primi due episodi aprirà la 65ª edizione del Festival della Televisione di Monte Carlo, in programma dal 12 al 16 giugno, dove saranno presenti anche lo showrunner Seth Hoffman e i protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Come recita la sinossi ufficiale, “Maggie e Negan mettono finalmente da parte le loro divergenze per costruire la prima comunità fiorente a Manhattan dall’apocalisse, ma quando il caos inizia a dilagare in città, sono costretti a chiedersi: hanno imparato dai loro vecchi errori o il loro oscuro passato porterà alla rovina l’intera città?”.

Nella terza stagione della serie tv The Walking Dead: Dead City, il cast include anche Aimee Garcia (Lucifer) nel ruolo di Renata, una leader affascinante dotata della naturale capacità di conquistare le persone con ottimismo, Jimmi Simpson (Westworld – Dove tutto è concesso) nel ruolo di Dillard e Raúl Castillo (Looking) nel ruolo di Luis.

Alla fine della seconda stagione della serie tv The Walking Dead: Dead City, Eli Jorné, che aveva sviluppato lo spin-off The Walking Dead: Dead City fin dall’inizio, aveva lasciato il ruolo di showrunner. Seth Hoffman, già sceneggiatore e produttore esecutivo della quarta, quinta e sesta stagione dello show The Walking Dead, ha quindi assunto la guida della terza stagione dello spin-off The Walking Dead: Dead City. “Siamo grati a Eli Jorné per le due stagioni di Dead City che hanno portato la storia di questi personaggi iconici in nuove ed entusiasmanti direzioni e hanno ampliato questo fiorente universo introducendo un nuovo angolo dell'apocalisse zombie”, aveva dichiarato Dan McDermott, presidente dell'intrattenimento e di AMC Studios per AMC Networks. “Mentre continuiamo a creare nuove storie per l'appassionata fanbase di The Walking Dead, siamo lieti di avere un veterano di The Walking Dead come Seth Hoffman alla guida di una nuova stagione, al fianco degli straordinari Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che porterà nuovi avversari e alleanze e spingerà i limiti del rapporto conflittuale tra Maggie e Negan”. A sua volta, Seth Hoffman aveva dichiarato: “Sono entusiasta di avere l’opportunità di immergermi nuovamente nell’universo di The Walking Dead e di lavorare per offrire un’altra stagione ricca di storie avvincenti a questo franchise epico. È un vero onore poter scrivere il prossimo capitolo delle iconiche avventure di Maggie e Negan a Dead City. Lauren, Jeffrey e Scott sono dei partner creativi incredibili e sono entusiasta di collaborare con loro per dare vita a questa storia”.

Nel 2025 era invece uscita la terza stagione della serie tv The Walking Dead: Daryl Dixon, il quinto spin-off dello show The Walking Dead, basato sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore. Già confermata per la quarta e ultima stagione composta da otto episodi, la serie tv racconta il viaggio verso dei protagonista Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride) verso casa, nel bel mezzo degli effetti dell’apocalisse dei Vaganti.