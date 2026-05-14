Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di The Hawk, la serie comedy in dieci episodi con Will Ferrell nei panni di un campione di golf a caccia del riscatto. L'uscita è fissata al 16 luglio 2026

Dopo anni di commedie sportive diventate cult - dalle piste di Formula NASCAR di Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno ai pattini di Blades of Glory - Due pattini per la gloria - Will Ferrell torna a calcare un campo da gioco, questa volta con una mazza tra le mani. Netflix ha presentato il teaser ufficiale di The Hawk durante il suo evento Upfront a New York, confermando insieme la data di uscita: il 16 luglio 2026.

La serie, composta da dieci episodi, è la prima avventura televisiva di Ferrell come protagonista assoluto di una comedy. L'attore interpreta Lonnie "The Hawk" Hawkins, golfista immaginario che nel 2004 era il numero uno al mondo e che ora, vent'anni dopo, tenta l'impresa di tornare ai vertici del PGA Tour. Il corpo dice basta, ma l'orgoglio non sente ragioni: manca ancora un Major per completare il Grande Slam, e Lonnie non ha nessuna intenzione di ritirarsi senza averlo conquistato.

Il teaser lascia intravedere il tono della serie: un umorismo sopra le righe, fisico e autocelebrativo, con Lonnie che si lancia in colpi grandiosi per poi ritrovarsi a rotolare nei bunker o a colpire involontariamente i passanti. La battuta che chiude il breve filmato - "Oh, Mama, sono tornato!... Oh, non sono tornato" -sintetizza perfettamente lo spirito del personaggio.

Un cast corale per una storia di riscatto

Lonnie non affronterà la sua rimonta da solo. Al suo fianco ci sarà un'intera orbita di personaggi che lo amano, lo sopportano o lo ostacolano. Il figlio Lance, interpretato da Jimmy Tatro, è lui stesso un golfista professionista affermato, il golden boy della nuova generazione che vive nell'ombra ingombrante del padre. L'ex moglie Stacy è affidata a Molly Shannon, già collega di Ferrell al Saturday Night Live, mentre Fortune Feimster veste i panni di Sam, il nuovo caddie di Lonnie.

Sul fronte degli antagonisti, Luke Wilson è Golden Fisk, avversario storico che ha già battuto il protagonista per due volte, mentre Chris Parnell interpreta Anton, membro del consiglio direttivo del PGA Tour. Completano il quadro David Hornsby nei panni del nuovo compagno dell'ex moglie e Katelyn Tarver come Natalie, influencer fidanzata con Lance.

Il confronto con Un tipo imprevedibile - e con il suo sequel uscito su Netflix nel 2025 - è inevitabile: entrambe le storie mescolano il mondo del golf con un protagonista fuori dagli schemi. Ma mentre Adam Sandler portava il caos di un hockeista sul green, Ferrell racconta qualcosa di diverso, più malinconico: la resistenza al declino, il rifiuto di accettare che il momento migliore sia già passato. Una storia di seconda possibilità, raccontata con tutto il repertorio comico che ha reso celebre l'attore americano.

The Hawk debutta su Netflix il 16 luglio 2026.