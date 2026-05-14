La promessa fatta a Fausto non è stata mantenuta. È da qui che riparte Storia della mia famiglia, la serie italiana firmata da Filippo Gravino e scritta insieme a Elisa Dondi, che torna su Netflix con una seconda stagione di sei episodi a partire dal 10 giugno 2026 (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il trailer appena pubblicato ci riporta nel cuore di quella famiglia sgangherata e indistruttibile che nella prima stagione aveva seguito Fausto, giovane padre romano malato terminale che aveva cercato di preparare i suoi cari alla sua inevitabile assenza. A distanza di un anno dalla sua morte, quell'equilibrio faticosamente costruito sembra più precario che mai. Chi tiene, a sorpresa, è Valerio - il fratello interpretato da Massimiliano Caiazzo - che ha trovato un suo modo di non fare i conti con il dolore: ignorarlo. Una strategia efficace, almeno finché le cose non cambiano di colpo.

La regia è ancora divisa tra Claudio Cupellini e Marco Danieli, e la produzione è affidata a Palomar, società del gruppo Mediawan.

Sergio Castellitto è il padre di Fausto

La grande novità della stagione è l'ingresso di Sergio Castellitto nei panni del padre di Fausto, un personaggio descritto dal trailer come una versione adulta e inarrestabile del figlio: stessa energia, stessa capacità di scompaginare tutto ciò che lo circonda. Il suo arrivo costringe il clan a smettere di rimandare: è il momento di fare davvero i conti con il lutto, non solo di aggirarlo.

Tornano nel cast Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera nei panni della madre Lucia, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo come gli amici Maria e Demetrio, oltre ad Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili e gli altri volti della prima stagione. La sfida narrativa della seconda stagione è doppia: rimettere insieme i pezzi della famiglia e al tempo stesso trovare il coraggio di guardare in faccia la perdita, senza filtri e senza scorciatoie.

Storia della mia famiglia aveva convinto critica e pubblico fin dal debutto, guadagnandosi il rinnovo già nel marzo 2025. La seconda stagione promette di mantenere quel tono agrodolce - capace di passare dal riso al pianto senza che ci si accorga del confine - che ha reso la serie uno dei titoli italiani più apprezzati del catalogo Netflix.