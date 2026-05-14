Storia della mia famiglia, il trailer della seconda stagione della serie tvSerie TV
Sei nuovi episodi disponibili dal 10 giugno 2026, con l'arrivo di Sergio Castellitto come grande novità del cast
La promessa fatta a Fausto non è stata mantenuta. È da qui che riparte Storia della mia famiglia, la serie italiana firmata da Filippo Gravino e scritta insieme a Elisa Dondi, che torna su Netflix con una seconda stagione di sei episodi a partire dal 10 giugno 2026 (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Il trailer appena pubblicato ci riporta nel cuore di quella famiglia sgangherata e indistruttibile che nella prima stagione aveva seguito Fausto, giovane padre romano malato terminale che aveva cercato di preparare i suoi cari alla sua inevitabile assenza. A distanza di un anno dalla sua morte, quell'equilibrio faticosamente costruito sembra più precario che mai. Chi tiene, a sorpresa, è Valerio - il fratello interpretato da Massimiliano Caiazzo - che ha trovato un suo modo di non fare i conti con il dolore: ignorarlo. Una strategia efficace, almeno finché le cose non cambiano di colpo.
La regia è ancora divisa tra Claudio Cupellini e Marco Danieli, e la produzione è affidata a Palomar, società del gruppo Mediawan.
Sergio Castellitto è il padre di Fausto
La grande novità della stagione è l'ingresso di Sergio Castellitto nei panni del padre di Fausto, un personaggio descritto dal trailer come una versione adulta e inarrestabile del figlio: stessa energia, stessa capacità di scompaginare tutto ciò che lo circonda. Il suo arrivo costringe il clan a smettere di rimandare: è il momento di fare davvero i conti con il lutto, non solo di aggirarlo.
Tornano nel cast Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera nei panni della madre Lucia, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo come gli amici Maria e Demetrio, oltre ad Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili e gli altri volti della prima stagione. La sfida narrativa della seconda stagione è doppia: rimettere insieme i pezzi della famiglia e al tempo stesso trovare il coraggio di guardare in faccia la perdita, senza filtri e senza scorciatoie.
Storia della mia famiglia aveva convinto critica e pubblico fin dal debutto, guadagnandosi il rinnovo già nel marzo 2025. La seconda stagione promette di mantenere quel tono agrodolce - capace di passare dal riso al pianto senza che ci si accorga del confine - che ha reso la serie uno dei titoli italiani più apprezzati del catalogo Netflix.