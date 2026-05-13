La casa nella prateria, il trailer della serie tv Netflix

È uscito il nuovo trailer della serie tv reboot La casa nella prateria, che uscirà il 9 luglio 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Le immagini mostrano Laura Ingalls (Alice Halsey) e la sua famiglia mentre cercano di costuirsi una nuova vita a Independence, nel Kansas, una terra affascinante ma, allo stesso tempo spietata, dove nessuno può sopravvivere da solo. Il filmato include anche i personaggi dei genitori della bambina, Charles Ingalls (Luke Bracey) e Caroline Ingalls (Crosby Fitzgerald), e della sorella Mary Ingalls (Skywalker Hughes).

Come recita la sinossi ufficiale, lo show basato sulla saga di romanzi La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder (che aveva scritto il primo volume nel 1935), è “in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano”. La sinossi prosegue: “Questo nuovo adattamento degli iconici libri semi-autobiografici La casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi delle persone che hanno dato vita alla conquista del West”.

Il cast include anche Warren Christie nel ruolo di John Edwards, Jocko Sims nel ruolo di Dr. Tann, Meegwun Fairbrother nel ruolo di Mitchell, Wren Zhawenim Gotts nel ruolo di Good Eagle, Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di White Sun, Xander Cole nel ruolo di Little Puma, Ryan Robbins nel ruolo di Russell, Barrett Doss nel ruolo di Emily, Mary Holland nel ruolo di Jemma James, Michael Hough nel ruolo di Eli James, Kowen Cadorath nel ruolo di Caleb, Thosh Collins nel ruolo di Louis, Maclean Fish nel ruolo di Adam Scott e Rebecca Amzallag nel ruolo di Lacey e Meegwun Fairbrother nel ruolo di Mitchell.

Rebecca Sonnenshine (The Boys e The Vampire Diaries) è showrunner e produttrice esecutiva. “Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione", aveva dichiarato. “Non vediamo l'ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri de La casa nella prateria e siamo entusiasti che Netflix ci dia l'opportunità di continuare la storia”.

La vera Laura Elizabeth Ingalls Wilder era nata il 7 febbraio 1867 nella Contea di Pepin, in Wisconsin, da Charles Phillip Ingalls e Caroline Lake Ingalls. Era la seconda di cinque figli: Mary (poi diventata cieca), Laura, Caroline detta Carrie, Freddy (morto a nove mes), e Grace. Nella serie di romanzi semi-biografici La piccola casa nella prateria, la scrittrice aveva raccontato molti dettagli della sua infanzia e adolescenza, nonché gli spostamenti con la sua famiglia nel Midwest degli Stati Uniti. Nonostante fosse una studentessa brillante, Ingalls aveva ricevuto un’educazione piuttosto sporadica, sia perché aveva vissuto in zone isolate prive di scuole, sia perché aveva dovuto interrompere gli studi per aiutare economicamente la famiglia. Aveva comunque lavorato come insegnante fino al 1885, quando si era sposata con Almanzo Wilder, con il quale aveva avuto due figli: la scrittrice, giornalista e teorica politica Rose Wilder Lane e un bambino morto subito dopo la nascita nel 1889. Per quanto riguarda l’attività di scrittura, Ingalls aveva iniziato a pubblicare articoli su giornali locali, come il Missouri Ruralist, con il quale aveva collaborato dal 1911 fino alla metà degli anni Venti. In seguito, tra gli anni Trenta e Quaranta, aveva pubblicato la serie di otto libri La piccola casa nella prateria, per i quali aveva vinto plurimi riconoscimenti. Il nono volume era uscito invece postumo nel 1971. Finora, la saga ha venduto più di 73 milioni di copie.