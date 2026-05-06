Nell'agosto del 2024, Netflix ha lanciato quasi in sordina una serie britannica basata su un romanzo young adult non ancora tradottissimo, con una protagonista nota al grande pubblico soprattutto per un ruolo secondario in Mercoledì. Il risultato? Come uccidono le brave ragazze - titolo originale A Good Girl's Guide to Murder - è diventato uno dei casi dell'anno sulla piattaforma, trascinato dal passaparola, dalla tenuta narrativa e dalla presenza scenica di Emma Myers. Il rinnovo per una seconda stagione non si è fatto attendere, e adesso la data è ufficiale: il 27 maggio 2026 (su Netflix, ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Da dove riparte Pip

La seconda stagione non ricomincia da zero. La prima aveva lasciato Pip in uno stato di profondi cambiamenti: una verità scoperta a caro prezzo, una città che non è più la stessa, una ragazza che non è più quella di prima. Il punto di partenza del nuovo ciclo è proprio questa tensione: Pip vorrebbe mettere da parte le indagini, ricominciare a vivere normalmente, scrollarsi di dosso il peso di quello che ha visto e fatto. Ma quando si avvicina il processo a Max Hastings e il testimone chiave Jamie Reynolds sparisce nel nulla, la sua tregua finisce. La storia si basa su Brava ragazza, cattivo sangue, secondo romanzo della trilogia di Holly Jackson pubblicato nel 2020. La stagione si compone di sei episodi da circa 45 minuti ciascuno - la stessa struttura della prima - ma con un'importante novità sul fronte creativo: Jackson non è più solo produttrice esecutiva, ma ha lavorato direttamente all'adattamento insieme alla sceneggiatrice Poppy Cogan. Le riprese si sono concluse nel luglio 2025. Per i lettori della saga, che conoscono bene la progressiva cupezza dei romanzi al procedere della trilogia, la partecipazione diretta dell'autrice è garanzia di fedeltà al tono originale.

Un cast che cresce, un'atmosfera più cupa

Emma Myers torna come Pip, e con lei torna Zain Iqbal nel ruolo di Ravi Singh. Ricompaiono anche Henry Ashton, Asha Banks, Yali Topol Margalith e Jude Morgan-Collie. Ad affiancarli, una nutrita schiera di nuovi personaggi: Misia Butler interpreta Stanley Forbes, figura apparentemente marginale ma con connessioni più profonde di quanto appaia; Eden H. Davies è Jamie Reynolds, la cui scomparsa innesca l'intero meccanismo della stagione; Jack Rowan è Charlie Green, il nuovo vicino di Pip destinato a complicare le cose. Completano il cast Freddie England, Anna Brindle, Peter Sullivan, Freddie Thorp e altri ancora. Le prime immagini diffuse dalla produzione confermano quello che i fan dei libri si aspettano: un'atmosfera più cupa, più tesa, meno adolescenziale della prima stagione. Pip appare segnata, meno sicura di sé, alle prese con domande sul senso di giustizia che vanno ben oltre la soluzione di un enigma.