Prime Video ha diffuso un inedito video promozionale in bianco e nero, corredato da sottotitoli in italiano, che offre uno sguardo più approfondito sulla serie televisiva il cui debutto è fissato per il 27 maggio 2026

Una nuova incursione nel mondo dell’Uomo Ragno prende forma con un’estetica inusuale e fortemente caratterizzata: un noir in bianco e nero per reinventare l’Uomo Ragno.

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso un inedito trailer in bianco e nero (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo), corredato da sottotitoli in italiano, che offre uno sguardo più approfondito su Spider-Noir, la serie televisiva interpretata da Nicolas Cage, il cui debutto è fissato per il 27 maggio 2026.

Una New York alternativa tra ombre e crimine

Le immagini anticipate dal trailer trasportano lo spettatore in una versione alternativa di New York, ambientata negli anni ’30. La città si presenta come un luogo cupo, avvolto dal fumo e dominato da un clima di costante tensione, dove la criminalità si insinua in ogni angolo. Questo contesto narrativo costituisce lo sfondo ideale per una storia che si distacca nettamente dalle rappresentazioni più tradizionali del celebre supereroe.

La serie sarà disponibile fin dal lancio in due varianti distinte: una versione a colori e una in bianco e nero, scelta stilistica che rafforza ulteriormente l’identità visiva del progetto.

Il protagonista: un detective segnato dal passato

Al centro della vicenda di Spider-Noir si trova Ben Reilly, investigatore ormai non più giovane, profondamente segnato dalle esperienze vissute. Il personaggio, interpretato da Nicolas Cage, si confronta quotidianamente con un passato ingombrante mentre tenta di opporsi alla violenza e alle ingiustizie che affliggono la città.

La svolta nella sua esistenza arriva con l’acquisizione di poteri derivati da un ragno, elemento che richiama chiaramente le origini del più celebre Peter Parker. Tuttavia, pur condividendo questo punto di partenza, la serie si propone di sviluppare un linguaggio e una narrazione completamente differenti rispetto alle incarnazioni precedenti del personaggio.

Un’estetica pulp e una visione autoriale

Annunciata ufficialmente lo scorso dicembre, Spider-Noir si distingue per un’impostazione stilistica che richiama atmosfere pulp e un’estetica ispirata al lavoro di Will Eisner. A guidare il progetto è Harry Bradbeer, noto per il suo contributo a produzioni come Fleabag e Killing Eve, qui impegnato sia come showrunner sia come regista dei primi due episodi.

La costruzione narrativa della serie porta la firma di Oren Uziel, già coinvolto in The Lost City e 22 Jump Street, e Steve Lightfoot, conosciuto per Marvel's The Punisher e Shantaram. Entrambi ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi e hanno sviluppato il progetto in collaborazione con il team creativo di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Un cast corale per un racconto corale

Accanto a Nicolas Cage, il cast di Spider-Noir include Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson. Un ensemble eterogeneo chiamato a dare vita a una storia che promette di fondere elementi investigativi, tensione drammatica e suggestioni visive fortemente marcate.

Con queste premesse, la serie si candida a rappresentare una reinterpretazione radicale dell’universo di Spider-Man, puntando su un registro narrativo e stilistico che rompe con il passato e apre a nuove possibilità espressive.