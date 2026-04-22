È uscito il trailer della seconda stagione della serie tv di spionaggio thriller Citadel, che uscirà con tutti e sette gli episodi il 6 maggio 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Dopo tre anni di attesa, gli agenti dell’ormai distrutta agenzia Citadel Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Bernard Orlick (Stanley Tucci) si ritrovano coinvolti in una guerra segreta contro la potente organizzazione Manticore, anche responsabile della disfatta della loro agenzia. La minaccia globale richiede una squadra di nuovi agenti esperti per intraprendere una missione internazionale e fermare così la cospirazione che rischia di danneggiare l’umanità. “Con scene d'azione mozzafiato, tradimenti sconvolgenti e un gruppo sempre più ampio di agenti misteriosi, la posta in gioco non è mai stata così alta – e chiunque potrebbe essere amico o nemico”, ha spiegato Prime Video. “Quando emerge una nuova, terrificante minaccia, Mason Kane, Nadia Singh e Bernard Orlick vengono richiamati in azione. Ora devono reclutare un'improbabile squadra di nuovi e abili agenti e lanciare una missione che toccherà tutto il mondo per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il destino dell'umanità. Con azione mozzafiato, tradimenti sconvolgenti e un cast ampliato di agenti misteriosi, la posta in gioco non è mai stata così alta e chiunque potrebbe essere amico o nemico”, recita la sinossi ufficiale.

Il cast della nuova stagione schiera i volti già noti nella prima stagione, Lesley Manville e Ashleigh Cummings, e le new entry Jack Reynor nel ruolo di Hutch, Matt Berry nel ruolo di Frank Sharpe, Lina El Arabi nel ruolo di Celine, Merle Dandridge, Gabriel Leone e Rayna Vallandingham.

L’arrivo della seconda stagione della serie tv Citadel si colloca dopo la cancellazione, avvenuta un anno fa, degli spin-off Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e da AGBO, la casa di produzione dei produttori esecutivi fratelli Russo, con la guida creativa dello showrunner David Weil. Si tratta di una delle produzioni più costose realizzate da Prime Video, con un budget che si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di dollari. Tuttavia, la serie aveva avuto un'iniziale tiepida accoglienza da parte della critica.