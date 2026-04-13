In esclusiva su Sky TG24 il trailer de L’Oratore, il nuovo film di Marco Pollini in arrivo al cinema dal 30 aprile 2026. Protagonista Marcello Fonte in una storia di riscatto tra musica, periferie e memoria. Il racconto segue Felice, giovane che trasforma il dolore e la marginalità in parole capaci di emozionare, diventando “l’oratore” dei funerali. Un film tra realismo sociale e tensione poetic