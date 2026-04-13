In esclusiva su Sky TG24 il trailer de L’Oratore, il nuovo film di Marco Pollini in arrivo al cinema dal 30 aprile 2026. Protagonista Marcello Fonte in una storia di riscatto tra musica, periferie e memoria. Il racconto segue Felice, giovane che trasforma il dolore e la marginalità in parole capaci di emozionare, diventando “l’oratore” dei funerali. Un film tra realismo sociale e tensione poetic
L’Oratore, trailer esclusivo del nuovo film di Marco Pollini
Arriva in esclusiva su Sky TG24 il trailer de L’Oratore, il nuovo film diretto da Marco Pollini, in uscita nelle sale italiane dal 30 aprile 2026. Un racconto di formazione che intreccia musica, marginalità e potere delle parole, con al centro una trasformazione tanto inattesa quanto necessaria.
Il film, presentato all’European Film Market della Berlinale, segna un nuovo capitolo nel percorso del regista, che porta sullo schermo una storia capace di muoversi tra realismo sociale e tensione poetica.
La storia: dalle piazze ai funerali
Protagonista è Felice, vent’anni, cresciuto in un quartiere popolare del Sud. Il suo sogno è la musica, un desiderio così urgente da spingerlo a comprare un pianoforte a coda con soldi presi in prestito da un usuraio legato alla criminalità.
Con l’aiuto dell’amica Noemi, Felice porta il pianoforte nelle piazze, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico improvvisato. Ma il sogno si spezza quando lo strumento viene distrutto dopo un litigio.
In fuga dai debiti e dalle minacce, trova rifugio nel retro di una chiesa. Qui, quasi per caso, si ritrova davanti a un altare e improvvisa un discorso funebre per uno sconosciuto. Le parole arrivano senza filtro: sincere, emotive, capaci di toccare chi ascolta.
È così che nasce “l’oratore”.
Il potere delle parole come riscatto
Con L’Oratore, Pollini costruisce un racconto in cui il linguaggio diventa un atto di resistenza. La voce del protagonista si trasforma in uno strumento per restituire dignità, memoria e identità a chi resta.
Il film riflette sulla possibilità di trovare una propria strada anche nei contesti più difficili, trasformando fragilità e marginalità in un talento inatteso.
Tra musica e silenzio, tra piazze e funerali, la parola diventa materia viva: qualcosa che può salvare, o almeno cambiare direzione.
Il cast
Nel ruolo del protagonista troviamo Marcello Fonte, affiancato da Manuel Nucera, Paola Lavini e Giorgio Colangeli.
Completano il cast Saverio Malara, Pasquale Greco, Giuseppe Ansaldi, Paola Rubino, Sofia Fici e il giovane pianista Alessandro Gervasi.
Produzione e uscita
L’Oratore è prodotto da Ahora! Film con il contributo della Regione Calabria e della Fondazione Calabria Film Commission, coinvolgendo attori e maestranze del territorio.
Il film arriverà nelle sale italiane dal 30 aprile 2026.