Camila Morrone e Adam DiMarco sono i protagonisti di Something Very Bad Is Going to Happen, la nuova produzione targata Netflix. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il trailer ufficiale, presente nel video in apertura. Gli otto episodi arriveranno il 26 marzo. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh e Ted Levine

Netflix ha pubblicato il trailer di Something Very Bad Is Going to Happen, la serie tv dalle tinte horror. Protagonisti Camila Morrone, nominata nella categoria Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie alla 75esima edizione degli Emmy Awards, e Adam DiMarco. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Gus Birney, Jeff Wilbusch, Karla Come, Sawyer Fraser e Zlatko Burić. Produttori esecutivi i fratelli Duffer, Hilary Leavitt e Andrea Sperling.

Il trailer ha offerto un primo sguardo sul lavoro formato da otto episodi, questa la sinossi ufficiale: “Una futura sposa ha la sensazione che qualcosa di orribile accadrà al suo matrimonio... e la situazione peggiora man mano che il gran giorno si avvicina”. Haley Z. Boston, autrice e sceneggiatrice, ha raccontato: "Amo il genere horror. Mi viene naturale, è il modo in cui elaboro le mie emozioni, i miei sentimenti e la mia comprensione del mondo. Credo che l'horror ti permetta di esplorare sentimenti tabù e di prendere tutte queste paure e affrontarle". Boston sui protagonisti della serie tv: "Cominciano a provare questa sensazione di terrore, come se stesse per accadere qualcosa di molto brutto, anche se non sanno di cosa si tratti. Parla essenzialmente di avere dei dubbi nella settimana che precede questo impegno così importante”.

Boston ha poi parlato della produzione: “Mi piace esplorare i personaggi. Penso che a volte questo manchi nel genere horror. Il mio approccio naturale parte dai personaggi, dai dialoghi e dall'umorismo, per poi infondere il tutto con un orrore inquietante”. Infine, l’autrice ha concluso: "Avevo un team di sceneggiatori e ho raccolto il loro punto di vista sul matrimonio e sull'impegno. Nella stanza degli sceneggiatori c'era una coppia sposata ed è stato molto interessante ascoltare le loro storie". Gli otto episodi di Something Very Bad Is Going to Happen faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente il 26 marzo.