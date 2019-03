Ultimo appuntamento su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, con la seconda stagione di Tin Star. Fare un patto con Jim/Jack è come fare un patto col demonio, e Johan ormai lo sa fin troppo bene. Da una parte i Worth, dall'altra i Nickel: due famiglie che hanno sofferto e che hanno pagato tanto, troppo, per gli errori dei padri. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda venerdì 15 marzo alle 21.15.

Tin Star, stagione 2, episodio 9 Per proteggere Anna, Jim/Jack e Angela decidono di lasciare Little Big Bear, ma la loro fuga si interrompe prima del previsto quando per strada incrociano il pick-up di Rosa. Intanto Chico, il cavallo della ragazza, è riuscito a liberarsi, ed è tornato a Prairie Field. Quando i Nickel lo vedono arrivare, capiscono che è successo qualcosa, e a confermare il loro brutto presentimento è l'improvviso ritorno dei Worth. Mentre Jim/Jack e Angela sono costretti a rivelare ad Anna una verità che potrebbe avere un impatto devastante su di lei, Sarah e Johan vivono attimi di disperazione. Se il Cartello ha già colpito, e ha colpito pesantemente, c'è però qualcosa di ancora più pericoloso pronto a sferrare il proprio attacco. Jim/Jack spiega ad Angela il suo piano: ovviamente sarà un patto col diavolo. Intanto, gli anziani della colonia degli Ammoniti prendono una decisione che cambierà per sempre le sorti dell'intera comunità.

Tin Star, stagione 2, episodio 10, finale di stagione

Dopo quanto successo, Johan non sa più se credere in Dio. D'altro canto, perché dovrebbe credere in un Dio che ha lasciato accadere certe disgrazie alla sua famiglia? Per lui, ma anche per sua moglie Sarah e per i Worth, il Giorno del Giudizio è arrivato: ora non è più tempo di porgere l'altra guancia. Jim/Jack mette in atto il suo piano: riuscirà a tenere al sicuro la sua famiglia? O la minaccia che viene dal passato e che è legata al nome Liverpool riuscirà a stanarli e a portare a termine una vendetta che suona a dir poco terrificante?