La top 10 di Noah di The Affair: alla scoperta di Dominic West

In The Affair lo abbiamo conosciuto sposato, ma impegnato in una relazione extraconiugale. Ora ritroviamo, Noah Solloway interpretato da Dominic West, ancora alle prese con i più complicati intrighi (amorosi e non solo) nella quarta stagione della serie, in onda in prima tv su Sky Atlantic ogni mercoledì alle 21.15.



Dove eravamo rimasti?

Noah e Helen (e Vik) da una parte, Alison e Cole (e Luisa) dall’altra sono i protagonisti della serie tv di successo. La terza stagione ha lasciato il pubblico con molte questioni in sospeso e ora ritroveremo Noah in California, impiegato come professore di letteratura in un liceo di terza categoria deciso a stare vicino ai figli Whitney e Martin, al college. In questo scenario a dargli del filo da torcere sarà la preside della scuola: riuscirà a farvi fronte? C’è da scommettere di sì, considerando che a prestare il volto al personaggio è un attore eclettico, che ha interpretato i ruoli più differenti nel corso della sua carriera.



Scopriamo i migliori successi di Dominic West, attualmente impegnato nel suo prossimo lavoro per la tv, Les Miserables.



The Wire (2001-2006)

Fra i più recenti successi dell’attore britannico c’è la serie tv The Wire, dove West è Jimmy McNulty, uno dei migliori ufficiali di polizia di Baltimora, nel Maryland. Con i suoi modi grintosi e anticonformisti, il poliziotto interpretato dalla star conquista il pubblico e l’interpretarzione della star fa salire The Wire alle luci della ribalta, portandolo ad essere considerato uno dei migliori drama televisivi degli ultimi anni.



Mona Lisa Smile (2003)

West interpreta l'affascinante signor Bill Dunbar, un professore italiano che travolge Katherine, la bella del film interpretata da Julia Roberts, dopo che la proposta del suo fidanzato è fallita. Qui l’attore mostra tutta la sua verve di vero sex symbol: sensuale e spavaldo, in fatto di donne non è secondo a nessuno.



300 (2006)

Il ruolo di Theron non era originariamente previsto, tuttavia lo sceneggiatore e regista Zack Snyder ha deciso che al fine del successo della pellicola fosse necessario introdurre il personaggio di un corrotto politico spartano riservando la parte a West, che si è rivelato perfettamente centrato nel ruolo. Spietato, subdolo, imprevedibile: Dominic West ha convinto, pur non essendo fra i protagonisti principali della storia.



Chicago (2002)

All’interno della celebre ccommedia West interpreta Fred Casely, l’impostore amante di Roxie Hart (Renee Zellweger). È sullo schermo solo per circa cinque minuti, ma nel momento in cui spezza il cuore di Roxie ha saputo lasciare il segno.



