House of Cards 6: cosa dobbiamo aspettarci?

Venerdì 2 novembre alle 21.15 debutterà su Sky Atlantic la sesta stagione di House of Cards , il capitolo definitivo della serie che per anni ci ha portato dentro l’intricatissima vita dei coniugi Underwood. Come già sanno i fan, Frank in questa stagione non ci sarà: il personaggio di Kevin Spacey, infatti, è morto off-screen. Protagonista indiscussa è quindi Robin Wright con la sua algida e tostissima Claire, Presidente degli Stati Uniti d’America. Al suo fianco gli ambigui Mark Usher e Jane Davis, contro di lei gli agguerriti fratelli Sheperd, Bill e Annette, alla guida di un impero industriale potentissimo e molto influente. A metà strada Doug Stamper, ancora fedele a Frank, nonostante tutto. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi di House of Cards 6? Continua a leggere e scopri di più