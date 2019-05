Billions 4: le anticipazioni delle puntate 7 e 8

Billions 4 si fa sempre più interessante, tenendo tutti attaccati allo schermo e con il fiato sospeso a furia di colpi di scena. Aspettando di sapere come andranno avanti le avventure, finanziarie e non solo, di Bobby e Chuck negli episodi 7 e 8, in onda su Sky Atlantic venerdì 31 maggio alle 21.15, ecco alcune anticipazioni.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 7



Tra Wendy e Chuck le cose non vanno affatto bene. Wendy riuscirà a passare sopra al fatto che il marito ha urlato ai quattro venti cosa accade (anzi: ormai accadeva) in camera loro, umiliandola in diretta tv? E Chuck, dal canto suo, riuscirà a recidere almeno un pochino quel cordone ombelicale che lo lega al suo padre-padrone? Intanto il suo rapporto con un altro padrone, la dominatrix a cui si è rivolto per appagare i suoi desideri sessuali, continua. Sostituendosi però a quello coniugale…

Bobby invece? Lo vedremo sorridere. E se Bobby sorride, indovinate un po’ chi non lo fa affatto Esattamente. Taylor. Axe è ancora intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote al(la) su* ex protett*. Una sfida senza esclusione di colpi.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 8



Bobby e Taylor si trovano faccia a faccia in un match che ha come arma letale ovviamente sempre la stessa cosa: il denaro. I due si sfideranno a colpi di zeri, spacciandola per una cosa di beneficenza, ma sappiamo bene sotto sotto cosa si nasconde: la voglia di emergere, di vincere e di stracciare l’altro, possibilmehte umiliandolo platealmente senza possibilità di redenzione.

E Chuck? E Wendy? Come finirà tra i due, se mai finirà?

Ci aspettano due puntate piene di svolte e colpi di scena. Da non perdere! Gli episodi 7 e 8 di Billions 4 vi aspettano su Sky Atlantic venerdì 31 maggio alle 21.15.