Dopo la conclusione delle riprese, Due cuori in affitto si prepara a trasformare in immagini una delle commedie romantiche più conosciute di Felicia Kingsley. La serie, girata in Sardegna, è una nuova produzione originale destinata a Prime Video e segna il ritorno sullo schermo dei personaggi nati dalla penna della scrittrice. Al centro della storia ci sono Stella, interpretata da Jacqueline Luna, un'aspirante sceneggiatrice precisa e determinata, alla quale resta un'ultima occasione per affermarsi, e Blake Avery, interpretato da Giacomo Gianniotti, un affermato autore di bestseller affascinante ma decisamente caotico. Molto diversi tra loro, i due si ritrovano costretti a condividere una villa sul mare e a lavorare fianco a fianco per salvare una serie televisiva dal fallimento. Tra riscritture notturne, incomprensioni e tentativi di sabotarsi a vicenda, la rivalità lascia progressivamente spazio a un'attrazione difficile da ignorare.

Il cast e il successo editoriale di Felicia Kingsley

Accanto ai due protagonisti, il cast comprende Lorenzo Adorni, Denise Capezza, Antonio Bannò, Ciro Priello, Elena Radonicich, Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Desiree Popper, Fortunato Cerlino, Marial Bajma-Riva e Maddalena Maiotti, con Max Tortora. La produzione è una coproduzione Amazon MGM Studios, Italian International Film/Lucisano Media Group e Compagnia Leone Cinematografica. La serie porta sullo schermo uno dei romanzi più amati e venduti di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, autrice diventata un fenomeno editoriale del romance italiano: i suoi libri hanno venduto quasi cinque milioni di copie nel nostro Paese e sono stati tradotti in venti Paesi. La serie è diretta da Laura Chiossone, già alla regia di Non è un paese per single, altro adattamento tratto da un romanzo di Kingsley, e scritta da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. La data di uscita di Due cuori in affitto non è stata ancora annunciata.