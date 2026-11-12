Avvocato Ligas, prime foto dei nuovi episodi del legal drama Sky

Luca Argentero torna a vestire i panni dell'avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più spregiudicato e carismatico del Tribunale di Milano. La seconda stagione della serie, diretta da Fabio Paladini e ispirata liberamente al romanzo La Mantide: una nuova indagine dell’Avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, arriverà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Una carriera finalmente al sicuro, una nuova casa, uno studio legale tutto suo insieme a Marta. E ovviamente, ancora una volta, una vita notturna sregolata e gin tonic a profusione. Ma sulla strada del più audace e carismatico degli avvocati del Foro di Milano si staglia un’ingombrante ombra dal passato…

Sono appena iniziate, a Milano, le riprese dei nuovi episodi di uno dei campioni d’ascolti della scorsa stagione televisiva: Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original con Luca Argentero prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, dai romanzi di Gianluca Ferraris, che torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2027. Gli episodi della seconda e della terza stagione verranno girati back-to-back, con la fine delle riprese prevista a maggio.