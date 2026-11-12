Avvocato Ligas, prime foto dei nuovi episodi del legal drama Sky

Luca Argentero torna a vestire i panni dell'avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più spregiudicato e carismatico del Tribunale di Milano. La seconda stagione della serie, diretta da Fabio Paladini e ispirata liberamente al romanzo La Mantide: una nuova indagine dell’Avvocato Ligas di Gianluca Ferraris, arriverà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW
Una carriera finalmente al sicuro, una nuova casa, uno studio legale tutto suo insieme a Marta. E ovviamente, ancora una volta, una vita notturna sregolata e gin tonic a profusione. Ma sulla strada del più audace e carismatico degli avvocati del Foro di Milano si staglia un’ingombrante ombra dal passato…
Sono appena iniziate, a Milano, le riprese dei nuovi episodi di uno dei campioni d’ascolti della scorsa stagione televisiva: Avvocato Ligas, il legal drama Sky Original con Luca Argentero prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, dai romanzi di Gianluca Ferraris, che torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2027. Gli episodi della seconda e della terza stagione verranno girati back-to-back, con la fine delle riprese prevista a maggio.
argentero, rockstar del tribunale di milano
Argentero, protagonista delle prime foto dal set rilasciate oggi, torna quindi nei panni di Lorenzo Ligas, la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta.
La seconda stagione, in sei nuovi episodi, adatta liberamente “La Mantide: una nuova indagine dell’Avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris, prossimamente in uscita con una nuova edizione per Corbaccio Editore. Alla scrittura di nuovo Federico Baccomo, affiancato da Ylenia Rubbini (episodio 3) e Francesco Tosco (episodio 4).
Accanto ad Argentero torneranno Marina Occhionero, Flavio Furno, Gaia Messerklinger, Barbara Chichiarelli e Sergio Romano. E con Gigio Alberti nei panni del padre di Ligas, dai compromettenti trascorsi criminali.
La colonna sonora originale è firmata da Francesco Cerasi e Ominostanco.
Ministero Della Cultura, Direzione Generale Cinema Audiovisivo: opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
sinossi
In questa seconda stagione, Lorenzo Ligas affronta una difficile risalita professionale e personale. Ormai single, brillante e sempre più sfrontato, si getta in un’esistenza senza regole per tenere a bada la solitudine e i propri demoni interiori. Nel nuovo studio, Lorenzo e Marta difendono i casi più disparati, mentre cercano di far fronte a qualche problema economico di troppo. Il ritorno del padre, vecchi conti in sospeso e il fascino sfuggente di Vanessa lo spingeranno sempre più al limite, mettendo alla prova anche i suoi metodi anticonvenzionali.
AVVOCATO LIGAS | La seconda stagione nel 2027 su Sky e in streaming solo su NOW
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