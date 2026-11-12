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Anthony Clark, muore a 62 anni il protagonista della serie tv "Prima o poi divorzio!"

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©Getty

La notizia della scomparsa dell'attore comico statunitense è stata data su X da Mike O'Malley, collega del cast dello show comedy in onda nei primi del Duemila. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause del decesso

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Anthony Clark è morto lo scorso 10 novembre, lo ha reso noto con un post su X il collega attore Mike O'Malley nel quale ha espresso il suo dispiacere per la perdita dell'amico ed ex compagno di set.
Clark, statunitense, nato in Virginia nel 1964, ha lavorato a teatro, nel mondo della stand-up comedy, poi anche al cinema e principalmente in tv dove è stato volto di numerose serie etra cui spicca Prima o poi divorzio!, dove è stato protagonista col personaggio di Greg Warner. 

La notizia diffusa su X da Mike O'Malley

La notizia della scomparsa di Anthony Clark non è stata accompagnata da dettagli sulle caude del decesso. 
Clark, che aveva compiuto 62 anni lo scorso aprile, si era ritirato da tempo dalle scene.
Clark aveva sentito al telefono O'Malley tre settimane fa, secondo quando ha raccontato lui stesso nel post su X nel quale ha pubblicato alcune foto risalenti alle riprese degli ultimi episodi di Prima o poi divorzio!, esperienza professionale che hanno condiviso nei primi anni del Duemila per oltre 120 puntate
O'Malley ha sottolineato che nella sua ultima conversazione con Clark hanno riso moltissimo, proprio come era sempre stato. Lui, ha aggiunto, era stato un fan dell'amico attore, prima ancora di diventare un suo compagno di set. 

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I film, la popolarità in tv, il palcoscenico

Anthony Clark ha recitato per l'ultima volta nel 2019 in un episodio della serie televisiva West of Liberty ma i suoi ruoli principali sullo schermo risalgono a diversi anni prima. 
La popolarità è arrivata col ruolo da protagonista in Prima o poi divorzio!, andata in onda dal 2000 al 2006 su CBS.
Prima c'era stata la partecipazione a Io e mio fratello, sit-com andata in onda per due anni e nella quale recitava in un doppio ruolo.
L'avventura con la tv era iniziata nei primissimi anni Novanta, con la partecipazione ad con una partecipazione alla serie American Playhouse
Non erano mancati ruoli in alcuni film, tra questi: Doghfight - Una storia d'amore (1991), Quella cosa chiamata amore (1993) e My Uncle Raphael (del 2012, l'ultimo lungometraggio accreditato della sua filmografia). 
Prima del set la passione di Clark era stato il palcoscenico, il luogo dove è fiorito il suo talento comico, già evidente durante gli anni del college, l'Emerson College di Boston, che gli ha anche assegnato un premio per le sue doti di stand-up comedian.

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