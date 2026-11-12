Morto Randall England, star di General Hospital

L'attore è scomparso il 25 settembre, ma la famiglia ha dato la notizia solo in questi giorni. Nella sua lunga carriera ha lavorato tra moda, teatro, televisione e cinema

Randall England, noto soprattutto per il ruolo del cattivo Jack Slater nella soap General Hospital, è morto a 75 anni per via di un tumore all’esofago. Scomparso il 25 settembre, la famiglia ha dato la notizia solo in questi giorni.

Il volto di Jack Slater, il villain di Port Charles

Il suo ruolo più famoso resta quello di Jack Slater, che interpretò dal 1984 al 1985, recitando accanto a June Lockhart e Anthony Geary. Arrivato nella città immaginaria di Port Charles, il suo personaggio diceva di essere un produttore cinematografico, ma in realtà portava avanti affari criminali, tra cui furti di gioielli. La storia è durata quasi un anno, e si è chiusa con la morte di Jack in una sparatoria. È stata una presenza breve rispetto a quella di altri volti storici della soap, ma è rimasta impressa nella memoria dei fan degli anni Ottanta. In tutto, England è apparso in più di 30 episodi della serie.

Dalle passerelle a Baywatch, una carriera lunga cinquant’anni

England è nato a Oklahoma City nel 1951, e ha cominciato a lavorare come modello negli anni Settanta. Da giovane giocava a baseball come lanciatore nella squadra dell’Università dell’Oklahoma. Il lavoro nella moda lo portò a New York, dove studiò recitazione con Kim Stanley e Stella Adler, e lo fece lavorare anche in Europa, tra Londra, Zurigo e Milano. Prima di trasferirsi in California ha recitato a teatro in Erano tutti miei figli, Tre sorelle e Lo zoo di vetro. In tv ha esordito con film come Ruby and Oswald (1978), dedicato all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy.

Dopo General Hospital è apparso in Dallas, Febbre d’amore e Baywatch, e al cinema in Looker, Star Crystal e Beverly Hills Chihuahua. Ha anche fatto usica con il nome d’arte RAE ed è comparso nel videoclip di Sugar dei Maroon 5.