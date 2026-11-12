Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il passato torna a bussare alla porta di Max. Dopo un anno trascorso in Irlanda, Silvia ricompare a Pavia proprio quando la vita del cantante è cambiata radicalmente: il successo lo ha trasformato in una popstar, ma certi sentimenti sono rimasti in sospeso

Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), diretto da Alice Filippi al centro c'è il racconto dell'estate del 1993 e il ritorno di Silvia nella vita di Max. Dopo la parentesi in Irlanda, la ragazza si ritrova davanti a un ragazzo molto diverso da quello che aveva lasciato: gli 883 sono ormai famosi, Come mai passa continuamente alla radio e Max è diventato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Ma dietro la popolarità resta il ragazzo di Pavia che lei conosceva bene. Il loro incontro riapre una storia mai davvero conclusa, fatta di ricordi, occasioni mancate e parole che non sono mai state pronunciate fino in fondo. Anche la canzone Come mai assume un significato nuovo: Silvia crede che sia dedicata a Michela Rossini, ma Max le rivela che l'ispirazione era arrivata proprio da lei.