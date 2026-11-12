Nord Sud Ovest Est, il ritorno di Silvia: anticipazioni del settimo episodioSerie TV
Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il passato torna a bussare alla porta di Max. Dopo un anno trascorso in Irlanda, Silvia ricompare a Pavia proprio quando la vita del cantante è cambiata radicalmente: il successo lo ha trasformato in una popstar, ma certi sentimenti sono rimasti in sospeso
Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), diretto da Alice Filippi al centro c'è il racconto dell'estate del 1993 e il ritorno di Silvia nella vita di Max. Dopo la parentesi in Irlanda, la ragazza si ritrova davanti a un ragazzo molto diverso da quello che aveva lasciato: gli 883 sono ormai famosi, Come mai passa continuamente alla radio e Max è diventato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Ma dietro la popolarità resta il ragazzo di Pavia che lei conosceva bene. Il loro incontro riapre una storia mai davvero conclusa, fatta di ricordi, occasioni mancate e parole che non sono mai state pronunciate fino in fondo. Anche la canzone Come mai assume un significato nuovo: Silvia crede che sia dedicata a Michela Rossini, ma Max le rivela che l'ispirazione era arrivata proprio da lei.
il passato torna a farsi sentire
La presenza di Silvia introduce una parentesi più intima nel racconto del successo degli 883. Per Max è l'occasione di confrontarsi con una parte della propria vita che la popolarità non ha cancellato e che, anzi, sembra tornare con maggiore forza proprio mentre tutto intorno sta cambiando. Tra i due riaffiora una complicità mai del tutto perduta, ma il tempo trascorso lontani e le nuove esperienze rendono il loro riavvicinamento meno semplice di quanto possa sembrare.
La serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto, dedica così il penultimo episodio non solo alla consacrazione del duo, ma soprattutto alle crepe che si nascondono dietro il successo. Un passaggio malinconico che prepara il terreno all'ultimo capitolo della storia, disponibile ogni venerdì in esclusiva Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
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Ph. Jule Hering
Chi è Ludovica Barbarito, l'attrice che è Silvia nella serie sugli 883
Classe 2002 e nata e cresciuta a Ravenna, è la ragazza che rapisce il cuore di Max Pezzali già nella prima stagione, ispirando le prime canzoni del duo. Non poteva mancare anche nella seconda stagione, 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' a partire dal 9 ottobre su Sky e in streaming solo su NOW. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla giovane interprete