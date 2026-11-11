The Body, trama e cast della serie horror in streaming su Netflix

Quinn Shepard, la creatrice di The Body, è nata nel 1995 e ha scelto di ambientare lo show nei primi anni del Duemila, un'epoca al confine col mondo contemporaneo che ancora conservava lo spirito degli anni Novanta, da cui proviene parte dell'estetica della serie, un fattore determinante del fascino, anche visivo, del prodotto.

The Body è una serie che si fa fatica ad incasellare in un genere soltanto e questa caratteristica, che è assolutamente un pregio frutto di una scrittura complessa e per niente stereotipata, rende il racconto accattivante e adatto a pubblici diversi.

Lo show è sia un coming of age che un thriller che strizza l'occhio al mondo dell'horror, precisamente, alla sottocategoria degli horror a sfondo religioso.

L'adolescenza è un momento della vita pieno di inquietudine per i giovani protagonisti della storia, visti come individui alla scoperta di sé e del mondo, della propria identità e in lotta per la propria libertà dalle regole del mondo degli adulti di cui stanno per entrare a far parte.

Ci sono gli scontri, l'ambizione di essere visti e far parte di un gruppo, la voglia di scoprire la propria sessualità, una grande dose di ribellione.

Tutti questi elementi agitano gli animi degli adolescenti, da sempre protagonisti prediletti delle storie del grande e del piccolo schermo rivolti a loro ma che piacciono, naturalmente, anche agli adulti.

Sheperd prende questo materiale, che ben conosce, per creare una nuova storia, partendo dalla sua appartenenza alla generazione che anima lo show e crea un racconto in cui l'adolescenza è una specie di rituale di passaggio, macabro e religioso assieme, una fase che può diventare pericolosa e disturbante dove la fragilità è il motore di avvenimenti che facilmente possono tradursi in tragedie personali e collettive.

The Body - Netflix via Webphoto