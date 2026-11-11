The Body, trama e cast della serie horror in streaming su Netflix

Introduzione
Adolescenti inquiete, una scuola cattolica, la fretta e la paura di crescere, un rituale che finisce in tragedia. Sono molti gli elementi che rendono The Body una delle novità più interessanti del panorama seriale di questa stagione. Creato e diretto da Quinn Shepard, la regista del film acclamato Not Okay, lo show, è disponibile in streaming su Netflix dall'11 novembre con tutti gli otto episodi che compongono la stagione, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
The Body, quando esce e dove vederla
The Body è una serie televisiva del 2026 ideata e diretta per alcuni episodi, incluso il pilot, da Quinn Shepard, regista, sceneggiatrice, attrice e montatrice statunitense. Lo show, nato da un soggetto originale, dell'autrice, è composto da 8 episodi, lunghi tra 46 e 60 minuti, tutti disponibili dal giorno dell'uscita, l'11 novembre, su Netflix, anche visibili su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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Di cosa parla The Body
In una scuola cattolica statunitense frequentata perlopiù da studenti provenienti da famiglie agiate, i ragazzi e le ragazze si dividono in gruppi in base ad interessi comuni, affinità e attività extra scolastiche.
Anya, ragazza molto popolare, in cerca di nuovi membri per la squadra di danza di cui è capitana, include del suo gruppo dei Lions di cui fa parte, due nuove ragazze, Lisbeth e Grace.
Le due partecipano con gli altri a una festa per Halloween, che è uno dei tanti festini a base di alcol e roghe cui sono dediti gli studenti, normalmente molto repressi all'interno dell'istituto.
Durante la festa succedono molte cose, alcune strane e raccapriccianti legate a un rituale di evocazione di spiriti maligni. Le cose si complicano soprattutto per le nuove arrivate, ansiose di farsi accettare dal gruppo.
La festa finisce male e tutti cercano di far sparire le prove dell'accaduto e si promettono di non parlarne più.
Dal giorno dopo, però, alcune delle persone presenti al rituale iniziano ad avere delle visioni e si comportano in maniera sinistra.
Nella scuola, e nella intera comunità, si infiltra il sospetto che il Maligno si sia rivelato.
Il cast della serie
Lo show vanta un cast corale di interpreti giovani che si impongono all'attenzione del pubblico per il loro talento, come provano le immagini del trailer della serie disponibili in testa a questa scheda.
Nei panni di Anya c'è Kristina Bogic, vista in Playing Gracie Darling. In quelli di Lisbeth l'attrice Geena Meszaros (nel cast del film Luce Fredda e della serie tv High School), Grace è Sofia Wylie, che ha avuto un ruolo nel film La mappa che mi porta a te.
Orlando Norman (nel film Flavia De Luce: una detective geniale) è Steven, il fidanzato di Anya, Jackson Kelly (nel cast di The Pitt) è Leo, il fratello di Lisbeth.
Tra gli adulti spiccano Motell Gyn Foster e Louisa Krause.
I temi della serie teen horror soprannaturale
Quinn Shepard, la creatrice di The Body, è nata nel 1995 e ha scelto di ambientare lo show nei primi anni del Duemila, un'epoca al confine col mondo contemporaneo che ancora conservava lo spirito degli anni Novanta, da cui proviene parte dell'estetica della serie, un fattore determinante del fascino, anche visivo, del prodotto.
The Body è una serie che si fa fatica ad incasellare in un genere soltanto e questa caratteristica, che è assolutamente un pregio frutto di una scrittura complessa e per niente stereotipata, rende il racconto accattivante e adatto a pubblici diversi.
Lo show è sia un coming of age che un thriller che strizza l'occhio al mondo dell'horror, precisamente, alla sottocategoria degli horror a sfondo religioso.
L'adolescenza è un momento della vita pieno di inquietudine per i giovani protagonisti della storia, visti come individui alla scoperta di sé e del mondo, della propria identità e in lotta per la propria libertà dalle regole del mondo degli adulti di cui stanno per entrare a far parte.
Ci sono gli scontri, l'ambizione di essere visti e far parte di un gruppo, la voglia di scoprire la propria sessualità, una grande dose di ribellione.
Tutti questi elementi agitano gli animi degli adolescenti, da sempre protagonisti prediletti delle storie del grande e del piccolo schermo rivolti a loro ma che piacciono, naturalmente, anche agli adulti.
Sheperd prende questo materiale, che ben conosce, per creare una nuova storia, partendo dalla sua appartenenza alla generazione che anima lo show e crea un racconto in cui l'adolescenza è una specie di rituale di passaggio, macabro e religioso assieme, una fase che può diventare pericolosa e disturbante dove la fragilità è il motore di avvenimenti che facilmente possono tradursi in tragedie personali e collettive.