James Norton e Nikolaj Coster-Waldau si contendono il trono d’Inghilterra in King & Conqueror, la serie storica Sky Exclusive di cui arriva il trailer italiano. Dal 15 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW, il racconto segue Harold del Wessex e Guglielmo di Normandia, alleati diventati rivali fino alla battaglia di Hastings del 1066. Nel cast anche Emily Beecham e Clémence Poésy. Otto episodi, con due nuovi capitoli ogni martedì fino al 5 gennaio 2027. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Prima alleati, poi rivali, fino a diventare i protagonisti di uno scontro che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia europea. Dal 15 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il nuovo dramma storico KING & CONQUEROR, ispirato alle figure di Harold, conte di Wessex e William, duca di Normandia, detto William il Bastardo, che si contesero il trono d’Inghilterra in una lotta che culminò nella storica Battaglia di Hastings. James Norton (House of the Dragon, Bob Marley: One Love) e Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade), anche produttori esecutivi, sono i protagonisti della serie in otto episodi, di cui viene rilasciato oggi il trailer italiano. Con due nuovi episodi ogni martedì su Sky Atlantic, la serie andrà avanti fino al 5 gennaio 2027. Creata da Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes, Pompei, The Frankenstein Chronicles, Mute), la serie vede nel cast anche Emily Beecham (1899, Little Joe) nei panni di Edith Swan-Neck, moglie di Harold, e Clémence Poésy (In Bruges, The Tunnel) in quelli di Matilda, duchessa di Normandia, moglie di Guglielmo.

La trama King & Conqueror racconta la storia di uno scontro che ha definito il futuro di un paese, e di un continente, per mille anni, le cui radici risalgono a decenni prima e si estendono attraverso due dinastie familiari interconnesse, in lotta per il potere tra due paesi e un mare in tempesta. Harold del Wessex (James Norton) e Guglielmo di Normandia (Nikolaj Coster-Waldau) erano due uomini destinati a incontrarsi nella Battaglia di Hastings del 1066; due alleati senza alcuna aspirazione al trono d'Inghilterra, che si ritrovarono costretti dalle circostanze e dall'ossessione personale a una guerra per il possesso della corona.