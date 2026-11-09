Morta a 27 anni Angèle Metzger, star della serie Chair Tendre

L’attrice francese, conosciuta per il ruolo di Sasha nella serie di France Télévisions sull’intersessualità, è stata trovata senza vita sabato 7 novembre a Les Pavillons-sous-Bois, alle porte di Parigi. Secondo Le Parisien la morte sarebbe stata causata da una caduta accidentale, ma la polizia sta ancora indagando. Nata nel 1998, aveva lavorato nel cinema, in televisione e nelle arti visive

Il grande pubblico ha conosciuto Angela Metzger nel 2022 con Chair tendre, serie in dieci episodi ideata da Yaël Langmann e diretta insieme a Jérémy Mainguy. La serie, andata in onda su France 5, è disponibile sulla piattaforma france.tv. Qui Metzger interpretava Sasha, una diciassettenne che si trasferisce con la famiglia in una nuova città, scopre di essere nata intersex e deve affrontare lo sguardo dei compagni di scuola. Il suo era un personaggio raro per la fiction francese: portava infatti sul piccolo schermo un tema quasi mai raccontato. Per questa interpretazione aveva ricevuto il premio come rivelazione al festival Séries Mania di Lille e molti elogi dalla critica.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul posto sono stati trovati anche alcuni oggetti personali della giovane, che per ora non aiutano a chiarire la dinamica. Le indagini sono state affidate al commissariato di Livry-Gargan, che deve ancora ricostruire con precisione gli ultimi momenti dell’attrice.

Le Parisien, ripreso dall’edizione belga di Paris Match, ha ricostruito i fatti: l’attrice, che abitava nella vicina Aulnay-sous-Bois, sarebbe morta per una caduta accidentale , precipitando da una scala o da una struttura sopraelevata vicino all’ingresso di un parcheggio sotterraneo, in una parte dell’edificio di solito chiusa al pubblico.

Il cinema e la televisione francese piangono Angèle Metzger, morta a soli 27 anni . Il suo corpo è stato trovato nelle prime ore di sabato 7 novembre a Les Pavillons-sous-Bois, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, davanti all’edificio del centro comunale di azione sociale. I soccorritori sono arrivati in fretta, ma non sono riusciti a rianimarla.

Tra cinema, arte e musica

Angèle, figlia dell’attore Stéphane Metzger e della regista Marie Caldera, è cresciuta in una famiglia di artisti. Sul suo sito ufficiale si presentava come un’artista pluridisciplinare, con un lavoro all’incrocio tra “le arti visive, la performance e la recitazione”. Dopo un master in filosofia e storia dell’arte alla Sorbona, aveva diviso il suo tempo tra il set, la ceramica, la musica, la danza e la fotografia.

Aveva esordito al cinema nel 2017 con Madame Hyde di Serge Bozon, accanto a Isabelle Huppert. Poi aveva recitato, tra gli altri, in 100 kilos d’étoiles, in Mon bébé di Lisa Azuelos, ne L’accusa di Yvan Attal e in Drone Games, dove era la protagonista. Nel 2024 ha interpretato Tina in Fotogenico, film scelto per la sezione ACID del Festival di Cannes.

Il 2026 sembrava l’anno della consacrazione. Swapper, il cortometraggio in cui interpretava una ladra di carte di credito, ha vinto il Grand Prix Unifrance a Cannes, e a giugno è stata premiata per la sua interpretazione al festival Côté Court di Pantin. A metà ottobre è apparsa anche nel videoclip di Japan dei Fontaines D.C., accanto a Charlie Heaton di Stranger Things.