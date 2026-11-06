The Label, la prima foto della serie tv Netflix con Christian De Sica e Claudio SantamariaSerie TV
Diretta da Luca Miniero, prodotta da Be Water Film, la serie parlerà del mondo dell'industria musicale italiana. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Sofia Conti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti
The Label è la nuova serie Netflix in 6 episodi sull’industria musicale italiana con protagonisti Christian De Sica e Claudio Santamaria. Diretta da Luca Miniero, prodotta da Be Water Film e sarà disponibile prossimamente solo su Netflix. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Sofia Conti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti.
la trama
L’anno più turbolento della Label, ultima grande etichetta indipendente italiana, travolge tre generazioni della stessa famiglia: Ade (Christian De Sica), patriarca geniale e dispotico incapace di lasciare il comando, Carlo (Claudio Santamaria), il figlio stretto tra le banche e il peso dell’eredità, e Celeste (Sofia Conti), la nipote che porta nella Label la nuova scena musicale. Mentre l’etichetta rischia la bancarotta e diventa un campo di battaglia tra vecchio e nuovo, si scatena una gara per trovare la canzone, o l’artista, capace di salvarla e la vita quotidiana del lavoro discografico si mescola a relazioni sentimentali e artistiche che si intrecciano e si rompono.
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