Il primo approdo sul piccolo schermo di Daisy Pieropan è arrivato con Doc, a cui sono seguite le partecipazioni a Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. Nel 2023 è entrata nel cast di Libera, assumendo il ruolo di Clara e iniziando un percorso che prosegue con la seconda stagione della fiction.

Nello stesso anno l’attrice ha preso parte anche al cinema, con una piccola parte in Rapito, il film diretto da Marco Bellocchio. Un’esperienza che si aggiunge al lavoro televisivo e teatrale e contribuisce a delineare una carriera ancora agli inizi, ma già articolata tra linguaggi e produzioni differenti.