Chi è Daisy Pieropan, l'attrice che interpreta Clara in Libera - Il caso Elena PalmaSerie TV
Introduzione
Daisy Pieropan è tra i volti della seconda stagione di Libera, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino nei panni della magistrata Libera Orlando.
Dal 25 ottobre 2026, con Libera 2 – Il caso Elena Palma, l’attrice torna a interpretare Clara, la nipote della protagonista, un personaggio che si trova ad affrontare nuove sfide familiari e sentimentali mentre si avvicina a un passaggio decisivo della propria vita: l’esame di maturità.
Nella serie ambientata a Trieste, Clara è al centro di un rapporto in evoluzione con Pietro, interpretato da Matteo Martari, che scopre di essere suo padre. La seconda stagione approfondisce così la costruzione di una quotidianità condivisa tra i due, fatta di abitudini e momenti ordinari, ma anche di incertezze. L’arrivo di Nina riaccende in Clara la paura di essere messa da parte, mentre la fine della relazione con Elia la costringe a fare i conti con la sofferenza del primo amore. Per lei, tuttavia, le sorprese non sono finite.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Daisy Pieropan, dalla passione per il teatro al debutto in televisione, passando per il cinema d’autore. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul percorso dell’attrice vicentina, tornata su Rai 1 nei panni della nipote della magistrata interpretata da Lunetta Savino.
Quello che devi sapere
Chi è Daisy Pieropan: le origini e la passione per la recitazione
Nata a Vicenza il 2 gennaio 2001, Daisy Pieropan ha 25 anni e ha scoperto la recitazione durante l’adolescenza. Da bambina era solare, ma anche piuttosto timida. A suggerirle di frequentare un corso di teatro fu l’insegnante di religione, un consiglio che avrebbe cambiato il suo percorso. L’esperienza con Stivalaccio Teatro le fece scoprire una passione destinata a diventare una professione.
Inizialmente iscritta a un percorso di studi orientato al turismo, Pieropan decise di abbandonarlo per dedicarsi alla formazione artistica. A vent’anni esatti firmò con la sua prima agenzia, avviando il cammino professionale nel mondo dello spettacolo.
Il debutto in televisione e il cinema con Marco Bellocchio
Il primo approdo sul piccolo schermo di Daisy Pieropan è arrivato con Doc, a cui sono seguite le partecipazioni a Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo. Nel 2023 è entrata nel cast di Libera, assumendo il ruolo di Clara e iniziando un percorso che prosegue con la seconda stagione della fiction.
Nello stesso anno l’attrice ha preso parte anche al cinema, con una piccola parte in Rapito, il film diretto da Marco Bellocchio. Un’esperienza che si aggiunge al lavoro televisivo e teatrale e contribuisce a delineare una carriera ancora agli inizi, ma già articolata tra linguaggi e produzioni differenti.
La vita privata: il matrimonio nel 2027 e l’amore per gli animali
Fuori dal set, Pieropan coltiva interessi come il disegno e la scrittura. Si descrive come una persona curiosa, autoironica e amante delle risate. Tra i progetti personali più importanti c’è il matrimonio con il compagno, previsto per maggio 2027. I due convivono dal 2023 e condividono la casa con quattro gatti.
Tra i suoi desideri c’è quello di vivere in una casa immersa nel verde, circondata da animali. Un’immagine che racconta il suo legame con la natura e il mondo domestico, lontano dai ritmi del set e dagli impegni della professione.
Con il ritorno di Libera, Daisy Pieropan prosegue dunque il proprio percorso televisivo attraverso Clara, una giovane alle prese con le prove dell’età adulta, tra legami familiari da costruire, delusioni sentimentali e nuove possibilità.