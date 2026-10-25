Libera - Il caso Elena Palma, il cast della seconda stagione da stasera in tv
Torna domenica 25 ottobre, in prima serata su Rai 1, Libera Orlando, la giudice interpretata da Lunetta Savino, con la seconda stagione della fiction. I nuovi episodi sono sei, da circa cinquanta minuti, trasmessi in tre serate con due episodi a sera. Nel primo episodio Libera viene chiamata a presiedere il processo al rapper Omar Alami, accusato del femminicidio di Elena Palma, mentre Pietro, al centro studi dove prepara il diploma, incontra Nina De Angelis e tra i due scatta subito un’intesa