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Libera - Il caso Elena Palma, il cast della seconda stagione da stasera in tv

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Torna domenica 25 ottobre, in prima serata su Rai 1, Libera Orlando, la giudice interpretata da Lunetta Savino, con la seconda stagione della fiction. I nuovi episodi sono sei, da circa cinquanta minuti, trasmessi in tre serate con due episodi a sera. Nel primo episodio Libera viene chiamata a presiedere il processo al rapper Omar Alami, accusato del femminicidio di Elena Palma, mentre Pietro, al centro studi dove prepara il diploma, incontra Nina De Angelis e tra i due scatta subito un’intesa

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