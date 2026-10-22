Lunetta Savino, la nuova stagione della serie tv sulla giudice Libera

Savino ha affrontato anche il tema della rappresentazione delle donne della sua generazione sul grande schermo. Secondo l'attrice, al cinema le interpreti della sua età trovano ancora pochi ruoli al di fuori di quelli di madri e nonne. La televisione, invece, permette di raccontare una parte più ampia della società attraverso personaggi come Libera e quelli della serie Studio Battaglia.

Una possibilità importante per dare spazio a figure femminili adulte, con aspirazioni, responsabilità e percorsi autonomi. Per Savino, il ritorno su Rai1 diventa così anche l'occasione per interpretare una donna che non rinuncia alla propria complessità e continua a misurarsi con il lavoro, gli affetti e le conseguenze delle proprie decisioni.