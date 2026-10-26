Far Away 2, quando torna la nuova stagione della serie tv turca

Sui tempi circolano solo ipotesi. Nelle settimane scorse si era parlato di un rientro già a novembre, poi questa possibilità è sfumata. L’ipotesi più accreditata ora è quella di gennaio o febbraio 2027 in prima serata, quando si chiuderà il ciclo di Racconto di una notte . Finché la rete non lo ufficializzerà, però, resta un’indiscrezione.

Per i fan di Alya e Cihan è arrivata la conferma che aspettavano: la storia della famiglia Albora continuerà su Canale 5. Il Biscione lo ha annunciato sui propri canali social, senza indicare il giorno del debutto, la fascia oraria o il numero di puntate. Già nelle scorse settimane, Pier Silvio Berlusconi era apparso in un video generato dall’IA che tranquillizzava la fanbase della dizi turca sul ritorno della serie. Ora, la conferma.

Cosa sappiamo della seconda stagione

Il titolo originale è Uzak Şehir, prodotto da AyNA Yapım e trasmesso in patria da Kanal D. I protagonisti di Far Away sono Sinem Ünsal e Ozan Akbaba. In Turchia la prima stagione si è chiusa a giugno 2025 dopo 28 episodi, e la seconda ha debuttato il 15 settembre 2025 con 35 puntate. Nella versione italiana, che divide gli episodi in segmenti più brevi, questo potrebbe significare molte settimane di programmazione.

Il finale della prima stagione ha lasciato diversi nodi aperti. Cihan è finalmente arrivato alla verità sulla morte del fratello Boran, ma una notizia inattesa portata da Alya ha rimesso tutti in pericolo. In parallelo, l’incidente che ha coinvolto Kaya e Nadim ha gettato nello sconforto l’intera famiglia. Nei nuovi episodi Alya e Cihan tornano alla tenuta degli Albora, sullo sfondo di Mardin, dove sono state girate anche le nuove scene.

Il primo promo turco ha acceso la curiosità con una frase pronunciata dalla protagonista: “In questa tomba non c’è Boran Albora, ma mio marito”.