Morto Michael Gray, star della serie tv Shazam!

La notizia è stata diffusa giovedì dal suo addetto stampa: Michael Gray, ricordato soprattutto per aver interpretato Billy Batson nella serie di supereroi degli anni Settanta Shazam!, è morto venerdì 16 ottobre. Il decesso è avvenuto a Palm Desert, in California. E, secondo quanto riportato, sarebbe dovuto a cause naturali.

Dagli esordi al successo con Shazam!

Nato a Chicago il 2 settembre 1951, Gray ha trascorso l’infanzia a Miami Beach, in Florida, per poi trasferirsi a Hollywood. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1969, con una partecipazione a Room 222, mentre nel 1973 è apparso in un episodio de La famiglia Brady nei panni del fidanzato di Marcia. Nel 1972 è entrato nel cast di The Little People, su NBC, nel ruolo di uno studente di medicina accanto a Brian Keith e Shelley Fabares. La vera svolta è arrivata però nel 1974. Shazam! ha esordito nella programmazione del sabato mattina della CBS ed è stata la prima produzione dal vivo della Filmation, casa nota fino ad allora per l’animazione. Per tre stagioni e 28 episodi Gray ha vestito i panni del ragazzo che, pronunciando la parola magica, si trasformava nell’adulto Captain Marvel, interpretato prima da Jackson Bostwick e poi da John Davey. Ricordando le riprese, l’attore aveva raccontato che, durante le prove con un dispositivo luminoso pensato per simulare la trasformazione, ne era uscito "un po’ bruciacchiato".