Morto Michael Gray, star della serie tv Shazam!

Lutto nel mondo della televisione americana: è scomparso a 75 anni Michael Gray, volto a Billy Batson nella serie Shazam! negli anni Settanta. L’attore, diventato un idolo degli adolescenti dell’epoca, si è spento in California per cause naturali
La notizia è stata diffusa giovedì dal suo addetto stampa: Michael Gray, ricordato soprattutto per aver interpretato Billy Batson nella serie di supereroi degli anni Settanta Shazam!, è morto venerdì 16 ottobre. Il decesso è avvenuto a Palm Desert, in California. E, secondo quanto riportato, sarebbe dovuto a cause naturali.
Dagli esordi al successo con Shazam!
Nato a Chicago il 2 settembre 1951, Gray ha trascorso l’infanzia a Miami Beach, in Florida, per poi trasferirsi a Hollywood. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1969, con una partecipazione a Room 222, mentre nel 1973 è apparso in un episodio de La famiglia Brady nei panni del fidanzato di Marcia. Nel 1972 è entrato nel cast di The Little People, su NBC, nel ruolo di uno studente di medicina accanto a Brian Keith e Shelley Fabares. La vera svolta è arrivata però nel 1974. Shazam! ha esordito nella programmazione del sabato mattina della CBS ed è stata la prima produzione dal vivo della Filmation, casa nota fino ad allora per l’animazione. Per tre stagioni e 28 episodi Gray ha vestito i panni del ragazzo che, pronunciando la parola magica, si trasformava nell’adulto Captain Marvel, interpretato prima da Jackson Bostwick e poi da John Davey. Ricordando le riprese, l’attore aveva raccontato che, durante le prove con un dispositivo luminoso pensato per simulare la trasformazione, ne era uscito "un po’ bruciacchiato".
Idolo dei teenager e l’addio alle scene
Quel ruolo lo trasformò in un idolo per gli adolescenti dell’epoca: il suo volto compariva spesso sulle copertine di Tiger Beat e di altre riviste per ragazzi, anche grazie al suo manager Charles Laufer, editore proprio di Tiger Beat. Nel corso della carriera ha poi parte anche a serie come Dynasty e La monaca volante. Tuttavia, per lui la popolarità ebbe un prezzo. Sentendosi ormai legato a un unico personaggio, decise di allontanarsi dalla recitazione. Insieme alla moglie aprì un negozio di fiori frequentato da molte celebrità, tra cui Sharon e Ozzy Osbourne, attività che chiuse a metà degli anni Duemila.
Il ritorno e il cameo nel film del 2023
Negli ultimi anni Michael Gray ha vissuto una seconda giovinezza professionale, sia davanti alla telecamera sia nelle convention dedicate ai fan. Ha prestato la voce a una versione di se stesso, uno degli eroi d’infanzia di Sterling Archer, in quattro episodi della serie animata Archer, è stato ospite di Comic Book Men e, nel 2023, è comparso brevemente in Shazam! Furia degli dei, accanto a Zachary Levi.