È il primo rinnovo da quasi sette anni: nel gennaio 2020 il network aveva ordinato in un colpo solo tre nuovi capitoli, dall’undicesimo al tredicesimo, e molti fan si erano convinti che il numero 13 avrebbe chiuso la saga . Ad aiutare la decisione sono stati anche gli ottimi risultati del capitolo attuale . Il debutto, andato in onda il 24 settembre su FX e Hulu, è stato il più visto di sempre in streaming per il franchise. Con la nuova stagione la serie dovrebbe superare quota 150 episodi, consolidando il primato di drama da un’ora più longevo nella storia di FX . Dal debutto nel 2011, American Horror Story ha ottenuto oltre cento nomination agli Emmy e ne ha vinti 17.

La serie tv, che in Italia è distribuita su Disney+, è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Una tredicesima stagione da “Avengers” dell’horror

American Horror Story 13 è un grande omaggio alla storia della serie, riunendo personaggi e trame di quasi tutte le stagioni precedenti. Al centro del racconto c’è una scommessa tra Dio e il diavolo. Satana è convinto di poter sopravvivere per cento anni in un corpo umano e, se ci riuscirà, otterrà il controllo di Terra, Paradiso e Inferno. A tenere insieme i vari fili narrativi è il personaggio di Joey Pollari, operatore di un hospice con la fobia del numero 13 che deve prendersi cura di figure note ai fan. Tornano così volti storici come Jessica Lange, di nuovo nei panni di Constance Langdon per la prima volta dai tempi di Apocalypse, Sarah Paulson nel ruolo di Cordelia Goode, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Tra i nuovi arrivi ci sono invece Ariana Grande, John Waters, Tig Notaro e Madelaine Petsch. Murphy ha paragonato questo cast stellare ai supereroi Marvel.

Cosa sappiamo della quattordicesima stagione

Sul prossimo capitolo, per ora, non è trapelato nulla: FX non ha comunicato ambientazione, interpreti o periodo di uscita. Non è quindi chiaro se la storia proseguirà sulla scia del crossover attuale o se tornerà alla formula classica, con un racconto nuovo per ogni stagione. Qualche indizio sulle intenzioni del creatore arriva dalle sue parole all’inizio della tredicesima stagione. Murphy aveva detto di sperare di poter realizzare la serie “per sempre” e aveva aggiunto: “Voglio davvero che questa serie diventi internazionale. Mi interessa capire: come sarebbe una versione internazionale di Horror Story?”.