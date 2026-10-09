Jesse McKeown, showrunner di Below, ha ideato per la serie un soggetto originale autoconclusivo.

Concepita come una storia il cui arco narrativo si compie nello spazio di sei episodi, lunghi tra i quaranta e i cinquanta minuti ciascuno, below è una miniserie e al momento non si è discusso di una possibile seconda stagione.

McKeown, canadese, ha concepito la trama lavorando sulle leggende locali dell'isola di Terranova, caratterizzata dalla presenza di storiche comunità di pescatori che hanno fatto del mare una ragione di vita.

Il mare è una risorsa per i locali ma anche una minaccia e l'idea di lavorare su questo contrasto, unita al contrasto paesaggistico di zone accoglienti e ricche di turismo, improvvisamente diventate pericolose, ha stuzzicato l'autore.

L'estetica costiera è una delle componenti che più caratterizzano il prodotto e la produzione ha preferito filmare direttamente sul posto, in Canada, tra Newfoundland, l'isola di Terranova e la regione del Labrador.

La nostalgia per un mondo in via di estinzione e da salvare, un concetto che dal territorio si estende al tessuto sociale della comunità cui appartiene il protagonista, è centrale nella serie e motiva la determinazione dei personaggi principali nella ricerca di ciò che accade.

La sottotrama ambientale e il discorso sul cambiamento climatico che porta le creature marine a spostarsi verso le zone costiere sono, dunque, spunti importanti per la storia che mescola suspence, humor e dramma senza perdere mai il ritmo.

Below - Netflix via Webphoto