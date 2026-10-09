Below, trama e cast della serie thriller con Josh Hartnett in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Below è una serie televisiva canadese ideata da Jesse McKeown approdata in streaming su Netflix l'8 ottobre, tra le novità dell'offerta del mese della piattaforma (VEDI TUTTE LE SERIE TELEVISIVE DEL MESE DI OTTOBRE).
Tra thriller e horror, sviluppa tematiche varie, inclusa quella ambientale, partendo da un caso misterioso legato al folklore della provincia di Terranova.
In sei episodi, con un cast capeggiato da Josh Hartnett, che include attori come Mackenzie Davis e Charlie Heaton.
Quello che devi sapere
Below, dove vederla
La serie televisiva Below, è una produzione del 2026 distribuita in streaming da Netflix dall'8 ottobre, con tutti e sei gli episodi che compongono la prima stagione disponibili fin dalla data del rilascio.
Visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è ideata dal canadese Jesse McKeown, già al lavoro sulla scrittura di serie come The Sinner e The Umbrella Academy. La storia è un soggetto originale.
La trama di Below
Calvin Penney è un pescatore che conduce un'esistenza grama sull'isola di Terranova, in Canada. Segnato dalla scomparsa del padre avvenuta in circostanze misteriose anni prima, si arrangia vendendo blocchi di ghiaccio. La presenza di un blocco contaminato e la comparsa di sintomi inquietanti da parte di suo figlio Wade attiva l'allarme nella comunità.
Calvin unisce le forze con una biologa marina per scoprire cosa sta succedendo nelle acque circostanti.
Insieme rispolverano vecchie credenze locali mentre riaffiora la paura di uan minacciosa creatura marina.
Il cast della serie con Josh Hartnett
Josh Hartnett, di recente coinvolto in numerosi titoli thriller e horror sul grande schermo, da Trap (2024) a Verity (2026), è il protagonista dall'espressione dolente di questa storia dello stesso genere.
Makenzie Davis, di recente vista del thriller-horror Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, è la Dottoressa Fonda Howander.
Charlie Heaton, star di Stranger Things è Wade, il figlio del protagonista.
Completano il cast gli attori: Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell e Mary Walsh.
I temi della serie: tra folklore e ambientalismo
Jesse McKeown, showrunner di Below, ha ideato per la serie un soggetto originale autoconclusivo.
Concepita come una storia il cui arco narrativo si compie nello spazio di sei episodi, lunghi tra i quaranta e i cinquanta minuti ciascuno, below è una miniserie e al momento non si è discusso di una possibile seconda stagione.
McKeown, canadese, ha concepito la trama lavorando sulle leggende locali dell'isola di Terranova, caratterizzata dalla presenza di storiche comunità di pescatori che hanno fatto del mare una ragione di vita.
Il mare è una risorsa per i locali ma anche una minaccia e l'idea di lavorare su questo contrasto, unita al contrasto paesaggistico di zone accoglienti e ricche di turismo, improvvisamente diventate pericolose, ha stuzzicato l'autore.
L'estetica costiera è una delle componenti che più caratterizzano il prodotto e la produzione ha preferito filmare direttamente sul posto, in Canada, tra Newfoundland, l'isola di Terranova e la regione del Labrador.
La nostalgia per un mondo in via di estinzione e da salvare, un concetto che dal territorio si estende al tessuto sociale della comunità cui appartiene il protagonista, è centrale nella serie e motiva la determinazione dei personaggi principali nella ricerca di ciò che accade.
La sottotrama ambientale e il discorso sul cambiamento climatico che porta le creature marine a spostarsi verso le zone costiere sono, dunque, spunti importanti per la storia che mescola suspence, humor e dramma senza perdere mai il ritmo.