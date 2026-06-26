L'attrice statunitense, nota per le soap “Sentieri”, “Destini” e “Febbre d’amore”, è scomparsa il 28 maggio scorso a Los Angeles. Nata nel 1939 a New York, Weston ha recitato in numerose serie tv, lavorato come sceneggiatrice e produttrice e scritto testi musicali. Lascia il figlio Jon Weston

Negli anni successivi lavorò a teatro in produzioni come “Un paese lontano” e “Mary, Mary”. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per le soap: interpretò Robin Fletcher in “Sentieri”, Carol Pearson e Karen Gregory in “Destini” e Suzanne Thurston in “Febbre d’amore” tra il 1978 e il 1980. Weston proseguì l’attività nelle soap anche come autrice. Nel 1986 scrisse per “Capitol”. Nel 2003 tornò a “Sentieri” come co-responsabile della sceneggiatura, ottenendo un Writers Guild Award.

La vita privata e il ricordo

Fu sposata con l’ingegnere del suono Ami Hadani e con il compositore Marvin Laird, entrambi matrimoni conclusi con il divorzio. Lascia il figlio Jon Weston, sound designer. In una dichiarazione diffusa da Susan Zachary, gli amici l’hanno ricordata: “Una persona rara, capace di unire rigore razionale e straordinaria creatività. Era tanto abile nel redigere un documento legale quanto nell’uso dei ferri da maglia. Era la nostra consigliera, sempre pronta a dispensare consigli, saggezza, compassione e affetto con la stessa generosità, soprattutto quando avevamo bisogno di qualcuno che ci ascoltasse, di una spalla su cui contare e di una vera confidente. Andava ben oltre l’essere un’amica leale: era una sostenitrice instancabile di ciascuno di noi. Si prendeva grande cura di sé, sempre elegante, impeccabile nel modo di vestire e nel trucco. Fino agli ultimi giorni ha continuato a ballare e a seguire nuovi corsi: l’ultimo era un laboratorio di ceramica tenuto da un caro amico, conclusosi appena un mese prima della sua scomparsa”.