Approfondimenti

House of The Dragon, l’attesissimo prequel di 'Game of Thrones' debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 22 agosto. Per ingannare l'attesa ecco alcune immagini create qualche anno fa dall'artista Andrew Tarusov che si divertiva a reinterpretare i principali personaggi della serie tv 'Il Trono di Spade' (sempre disponibile su su Sky On Demand) disegnandoli secondo lo stile di Tim Burton