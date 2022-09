Stranger Things, la casa dei Byers è in vendita per 300mila dollari

Ideale per un Airbnb o come abitazione privata, il ranch può essere l’affare immobiliare dell’anno Condividi

È stata immessa sul mercato immobiliare una delle case più famose degli ultimi anni, legata alla serie di gran successo Stranger Things. Da qualche giorno, infatti, è comparso l'annuncio per la vendita della villetta che nella serie tv è abitata dai Byers. Qui si svolgono numerose dinamiche del racconto e per i fan di Stranger Things sarebbe senz'altro un'emozione vivere laddove le storie nascono e si intrecciano. Il prezzo? Alto ma non proibitivo, considerando i prezzi del mercato immobiliare americano.

La villetta dei Byers approfondimento Millie Bobby Brown e Maya Hawke, Stranger Things ha troppi personaggi A notare l’annuncio di vendita della casa dei Byers è stato il sito Exp Realty, che ha fornito anche le coordinate della villetta, che si troverebbe nella cittadina di Fayetteville in Georgia, un luogo ameno e distante dalle principali grandi città ma caratteristico e pittoresco per chi ama le atmosfere della provincia americana. Non è sicuramente una casa storica, essendo stata realizzata nel 1990 ma ha un’ampia estensione. La superficie coperta misura ben 170 metri quadrati ma ricade in una proprietà che ha un’estensione di circa 2,4 ettari. Per gli standard americani può essere considerato un vero e proprio ranch, che all’interno dell’immobile presenta tre camere da letto e due bagni. Il prezzo di vendita è di 300mila dollari, una cifra onesta considerando le sue dimensioni e la storia che c’è dietro, anche se il proprietario ci ha tenuto a specificare che l’immobile richiede alcuni interventi di manutenzione che, quindi, potrebbero far salire il costo definitivo e finale dell’investimento immobiliare. Si parla, comunque, di un acquisto in ottica futura che, se ben sfruttato, potrebbe fornire un tornaconto importante al suo nuovo proprietario, proprio in ragione del fatto che la villetta è stata protagonista di una delle serie di maggior successo degli ultimi 10 anni e che ha fan sparsi in tutto il mondo.

FOTOGALLERY Due frame di Stranger Things, rispettivamente della 1° e della 4° stagione Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Stranger Things 4 Vol. 2, cast e personaggi: come sono cambiati. FOTO Dal 2016, anno in cui uscì il primo capitolo della saga televisiva tra le più amate di sempre, fino a oggi ogni attore e attrice del cast di Stranger Things è cambiato. Ecco tutte le metamorfosi dei protagonisti dello show, di cui la seconda attesissima parte è arrivata su Netflix questa mattina (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) C’è chi si chiede se gli attori siano cresciuti troppo per interpretare dei ragazzini. Ecco una foto recente del cast, in un’immagine della quarta stagione di Stranger Things



Un’immagine in cui possiamo vedere come sono oggi gli attori che dal 2016 fanno parte del cast di Stranger Things. Questa foto li ritrae nella quarta stagione, attualmente su Netflix (è uscito l’attesissimo Volume 2).



Winona Ryder interpreta la protagonista, Joyce Byers. Eccola in una scena della prima stagione della serie TV. Immagine da WebPhoto



L’investimento immobiliare: fan da tutto il mondo GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nell’annuncio si legge che la casa può essere una soluzione allettante per chi cerca un immobile da destinare a uso Airbnb. Una volta ristrutturato, infatti, il ranch può diventare una meta immancabile per i fan da tutto il mondo che vanno alla ricerca dei luoghi preferiti della loro serie tv. Soprattutto in America, questo è un mercato fiorente e in continua espansione e visto il successo di Stranger Things, sono migliaia le persone che bramano di visitare, e magari dormire, in uno dei luoghi chiave della serie. “Da quando lo show è andato in onda, i fan hanno viaggiato in lungo e in largo, quasi ogni giorno, solo per passare e farsi una foto. Tanto che i proprietari hanno dovuto erigere una barricata nel vialetto e mettere i cartelli 'Proprietà privata' solo per impedire alle persone di sconfinare, quindi è inutile dire che la casa riceve un sacco di attenzioni”, si legge nell’inserzione di vendita.