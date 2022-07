L'infedele di Ingmar Bergman e Liv Ullmann diventa una serie TV

L’infedele, la serie tv

approfondimento

Bergman 100: l'omaggio al grande regista svedese

Sono ancora poche le notizie che trapelano dalla produzione della serie tv L’infedele, ma tra le certezze finora acquisite c’è la regia di Tomas Alfredson, apprezzato cineasta che ha già lavorato a progetti importanti come il film La Talpa e Lasciami entrare, film horror che ha ottenuto un buon successo in ambito internazionale.

Dovrebbero essere in tutto 6 gli episodi della serie tv de L’infedele, prodotto dalla casa Miso Film, e dovrebbero avere una durata di 45 minuti ciascuno. I dettagli sono ancora in via di definizione ma dovrebbe essere questa l’impostazione scelta da regista e produttori per l’adattamento al piccolo schermo del film, presentato per la prima volta al festival di Cannes nel 2000. “È finalmente giunto il momento di realizzare una serie televisiva sullo sconvolgente dramma del triangolo amoroso di Ingmar Bergman”, ha dichiarato Alfredson presentando il suo progetto alla stampa. Il lavoro non è semplice, dal momento che il regista va a mettere mano su una trama orchestrata da Bergman a partire da una sua storia personale e, infatti, Alfredson non ha nascosto il timore per gli ostacoli da superare: “Faccio fatica a credere di aver mai affrontato un compito più grande e prometto che mi leverò il cappello per quello che è stato e mi rimboccherò le maniche per quello che sarà”.