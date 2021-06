The Morning Show 2, il trailer della nuova stagione della serie TV

È stato pubblicato il teaser trailer che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima seconda stagione di The Morning Show , in arrivo il 17 settembre su Apple TV+. Con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon (che ricoprono anche il ruolo di produttrice esecutive del progetto), questa serie televisiva ha già fatto incetta di innumerevoli riconoscimenti, tra Emmy, SAG e Critics Choice Awards. La storia racconta delle dinamiche di potere presso il network televisivo UBA, un posto di lavoro in cui non è affatto facile "sopravvivere" (allo stress innanzitutto).

L'acclamata serie televisiva The Morning Show, giunta al suo secondo atto, nasce da un'idea di Kerry Ehrin (qui anche in veste di showrunner e produttore esecutivo)



La serie è prodotta da Michael Ellenberg con Media Res, assieme a Jennifer Aniston e Kristin Hahn con Echo Films, a Reese Witherspoon e Lauren Neustadter con Hello Sunshine, e infine a Mimi Leder, che dirige anche alcuni episodi.



Nella prima stagione di The Morning Show, Billy Crudup alias Corey Ellison è stato insignito di un Emmy nella categoria attore non protagonista in una serie drammatica e anche di un Critics Choice Award.



Anche Jennifer Aniston è stata premiata, ricevendo un SAG Award per la migliore interpretazione in una serie drammatica grazie al suo personaggio di Alex Levy.

The Morning Show ha ricevuto la nomination nella categoria Outstanding New Program dalla Television Critics Association e un TV Choice Award come Best New Drama. Insomma, parliamo di tanta carne al fuoco (e di tanti riconoscimenti al fuoco, anche). L'appuntamento è per venerdì 17 settembre, sfidando la iella di una simile data per il debutto (anche se la eptacaidecafobia, ossia la paura del numero 17 che, in particolare se abbinato al giorno venerdì, è ritenuto particolarmente sfortunato, è una cosa molto sentita in Italia e in altri paesi di origine greco-latina, non negli Stati Uniti. Nei paesi anglosassoni,spopola la cosiddetta triscaidecafobia, la paura del numero 13).