Hunters, Amazon rinnova la serie con Al Pacino

Amazon Studios ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di “Hunters”. La serie TV, suddivisa in 10 episodi, è tra le più apprezzate tra le produzioni originali della piattaforma. Un mix tra drama e thriller, con un’aggiunta d’azione, il cui produttore esecutivo è il celebre regista Jordan Peele.

Lo show è ambientato negli anni ’70 e segue le avventure di un gruppo di cacciatori di nazisti. Il creatore è David Weil, che ha così commentato la notizia: “Sono grato a tutta la famiglia Amazon per il loro contributo straordinario in supporto di ‘Hunters’. C’è un gruppo incredibile intorno al nostro magnifico cast, dagli scrittori ai produttori. Sono molto desideroso di condividere con il mondo il nuovo capitolo della saga”.

La serie è basata in parte su fatti realmente accaduti, seguendo svariate bande di cacciatori di nazisti nella New York del 1977. Il gruppo scopre centinaia di nazisti ben nascosti negli Stati Uniti, intenti a cospirare per la creazione di un Quarto Reich.

Hunters 2, trama e cast

Non si hanno molte informazioni sulla trama della seconda stagione di “Hunters”. In merito si era espressa Nikki Toscano, produttrice esecutiva e co-showrunner. Aveva spiegato che i nuovi episodi si sarebbero concentrati sulla ricerca dell’anima e su chi sia in realtà Joe, cosa lo spinge e come i nazisti intendano sfruttare tutto ciò per attuare il proprio piano.

I personaggi potrebbero spingersi fino in Europa, raggiungendo inoltre i nostri giorni. Le idee non mancano e Weil ha confermato d’avere idee per realizzare ben cinque stagioni. Dati i fatti accaduti nella prima stagione, è improbabile rivedere Al Pacino, se non via flashback. Spazio invece per Logan Lerman, che potrebbe avere un ruolo più importante.

Dovrebbero tornare inoltre anche Kate Mulvaney (Sorella Harriet), Josh Radnor (Lonny Flash), Tiffany Boone (Roxy Jones), Jerrika Hinton (Millie Morris), Dylan Baker (Biff Simpson) e Lena Olin (Il Colonnello).