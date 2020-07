Away, il trailer della nuova serie tv Netflix con Hilary Swank

Hilary Swank veste i panni di Emma Green, astronauta ed ex pilota della Marina che parte per Marte lasciando la famiglia: diffuso il primo teaser di “Away”

Una astronauta in missione verso Marte: è questo il nuovo ruolo che Hilary Swank interpreterà. Questa volta, però, non sul grande schermo: l’attrice, due volte premio Oscar, vestirà i panni dell’astronauta ed ex pilota della Marina Emma Green in una nuova serie Netflix.

Di “Away” (questo il titolo) è stato diffuso nelle scorse ore il trailer, in cui Hilary Swank mette in mostra ancora una volta tutto il suo talento.