Gangs of London, la data di uscita della serie tv Sky e dove vederla

Su Sky Atlantic sta per arrivare la prima stagione di Gangs of London , la nuova, imperdibile produzione originale Sky che ci terrà incollati allo schermo. Un'epopea criminale tanto violenta quanto affascinante. Ovviamente Gangs of London sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Gangs of London, cosa dobbiamo aspettarci

La serie, creata da Gareth Evans e Matt Flannery e prodotta da Pulse Film e Sister Pictures per SKY, è, come si può facilmente evincere dal titolo, ambientata nella capitale britannica, una città lacerata da sanguinosi e violenti scontri tra i vari gruppi criminali di potere che controllano diverse zone. Un mondo parallelo tenuto in ordine grazie alla legge del più forte, l’unica sensata in quell’angolo buio del Paese. Poi, però, un giorno il più forte muore…e allora ecco scatenarsi il caos…

Ha tutto inizio con la dipartita, ovviamente violenta, di Finn Wallace (Colm Meaney), il criminale più potente, ricco, temuto e, perché no, rispettato di Londra. Un uomo alla guida di un impero. Un uomo capace di far girare miliardi di sterline ogni anno. Un gigante, un sovrano assoluto. La sua morte, un efferato omicidio ordinato da chissà chi, sconvolge inevitabilmente il delicato equilibrio di cui lui stesso finora è stato garante. A succedergli è suo figlio Sean (Joe Cole), impulsivo e desideroso di far vedere a tutti chi comanda. Accanto a lui ci sono il fidato Ed Dumani (Lucian Msamati) e la sua famiglia, in particolare il figlio Alex (Paapa Essiedu).

L’improvvisa ascesa al potere del giovane Wallace è fonte di discussione nel mondo della criminalità organizzata a livello internazionale, mondo in cui spiccano la mafia albanese, la ’ndrangheta calabrese e il cartello pachistano della droga. Perché è evidente che qui non si tratta di semplici “lavoretti” per sbarcare il lunario, ma di qualcosa di molto più grande e di molto più serio. Potrà forse essere d’aiuto a questo nuovo e inesperto re Elliot Finch (Sope Dirisu), un "soldato" di basso rango che sembra quasi ossessionato dai Wallace e dalle loro imprese?