Il dolore di una perdita raccontato attraverso una fotografia e poche parole affidate ai social. Bruno Mars ha annunciato la morte del padre Peter Hernandez, scomparso a 74 anni, condividendo su Instagram alcuni scatti di famiglia, tra cui quello di un ultimo abbraccio in ospedale. Il cantante ha ricordato il genitore come la persona che più ha contribuito alla sua formazione, non soltanto sul piano umano ma soprattutto su quello artistico. "È l'uomo che mi ha insegnato tutto quello che so, specialmente per quanto riguarda la musica", ha scritto, raccontando di essere riuscito a salutarlo un'ultima volta la settimana precedente. Nel messaggio ha anche ricordato il ruolo fondamentale del padre nella crescita sua e dei suoi fratelli, definendolo il migliore che potesse desiderare.