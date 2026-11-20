La notizia della scomparsa del padre Peter, morto a 74 anni, è stata condivisa dal cantante attraverso alcune fotografie e un messaggio molto personale sui social
Il dolore di una perdita raccontato attraverso una fotografia e poche parole affidate ai social. Bruno Mars ha annunciato la morte del padre Peter Hernandez, scomparso a 74 anni, condividendo su Instagram alcuni scatti di famiglia, tra cui quello di un ultimo abbraccio in ospedale. Il cantante ha ricordato il genitore come la persona che più ha contribuito alla sua formazione, non soltanto sul piano umano ma soprattutto su quello artistico. "È l'uomo che mi ha insegnato tutto quello che so, specialmente per quanto riguarda la musica", ha scritto, raccontando di essere riuscito a salutarlo un'ultima volta la settimana precedente. Nel messaggio ha anche ricordato il ruolo fondamentale del padre nella crescita sua e dei suoi fratelli, definendolo il migliore che potesse desiderare.
il ruolo decisivo nella carriera del cantante
Musicista e percussionista, Peter Hernandez aveva trasmesso ai figli la passione per lo spettacolo fin da quando erano piccoli. Nato a Brooklyn, si era trasferito alle Hawaii, dove aveva dato vita a un gruppo doo-wop e coinvolto la famiglia in uno spettacolo musicale a Waikiki. Bruno, allora bambino, si esibiva imitando Elvis Presley: un'esperienza che contribuì a costruire il suo rapporto con il palcoscenico e con la musica. Nel corso degli anni l'artista ha riconosciuto più volte l'influenza del padre sul proprio stile, dai riferimenti musicali alla presenza scenica. Nel saluto pubblicato su Instagram, Mars ha concluso rivolgendosi anche alla madre, Bernadette San Pedro Bayot, morta nel 2013: "Ti voglio bene, papà. Dai un bacio alla mamma lassù per me".