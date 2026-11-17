Dal secondo posto a X Factor nel 2020 a una ricerca musicale sempre più libera e sperimentale. I Little Pieces of Marmelade tornano sul palco con il Mainstream Tour 2026, 13 date in tutta Italia, tra rock, noise-pop, metal, stoner e psichedelia. IAbbiamo incontrato il duo per farci raccontare la trasformazione dopo il talent, il lavoro con Manuel Agnelli, la scelta di alternare italiano e inglese e il rapporto con la dimensione live. L'INTERVISTA

"Ci piace essere fuori moda", raccontano parlando della propria identità musicale. E proprio questa libertà sembra essere il filo conduttore del loro percorso: non cercare una definizione definitiva, ma continuare a sperimentare, anche quando questo significa perdersi, cambiare lingua o immaginare per il futuro perfino un tour accompagnato da "orchestre enormi che suonino rumori e melodie al posto nostro".

Ora il duo torna sui palchi con il Mainstream Tour 2026, 13 appuntamenti in tutta Italia, dal 25 novembre al 29 dicembre, da Roma a Palermo. Il live resta il territorio in cui i Little Pieces of Marmelade trovano la loro espressione più diretta: due musicisti, ampli valvolari, batteria e voce per costruire un suono fisico e intenso.

Dopo L.P.O.M., il primo album pubblicato da Sony, è arrivato nel 2022 Ologenesi, prodotto da Manuel Agnelli per Vertigo e segnato dal passaggio alla scrittura in italiano. Nel 2025 il duo ha invece scelto di percorrere contemporaneamente due strade, pubblicando Mexican Sugar Dance, in inglese, e 404DEI (Errore degli Dei), in italiano. Una scelta che riflette la libertà creativa dei Little Pieces of Marmelade e il loro rifiuto di fermarsi a una formula già sperimentata.

Dal secondo posto a X Factor nel 2020 a una traiettoria musicale costruita senza preoccuparsi troppo delle categorie e delle mode. I Little Pieces of Marmelade hanno trasformato l'esperienza televisiva in un punto di partenza, mantenendo intatta quella vocazione alla sperimentazione che ne ha caratterizzato il percorso fin dagli esordi. Il duo formato da DD, voce e batteria, e Frankie, chitarra, basso ed effetti, è attivo dal 2014 e ha costruito nel tempo un'identità sonora capace di muoversi tra noise-pop, rock, metal, stoner e psichedelia.

L'intervista ai Little Pieces of Marmelade

Dal secondo posto a X Factor nel 2020 a oggi: quanto ha cambiato il vostro percorso quell’esperienza e quanto, invece, siete rimasti fedeli a voi stessi?

Ci ha stravolti. Di colpo ci siamo ritrovati in un mondo nuovo, con persone che prima non facevano parte del nostro giro. Siamo rimasti fedeli a noi stessi e nessuno ha mai provato a snaturarci.

Il vostro suono attraversa noise-pop, rock, metal, stoner e psichedelia. Come descrivereste oggi l’identità musicale dei Little Pieces of Marmelade?

Cambia di continuo. Ci è sempre piaciuto sperimentare e a volte ci perdiamo pure. Possiamo essere una cosa violenta e furiosa oppure una cosa lenta, dolce e strappalacrime. Di sicuro ci piace essere fuori moda.

Nel 2022 avete pubblicato Ologenesi, prodotto da Manuel Agnelli, e avete iniziato a scrivere in italiano. Che cosa ha significato per voi quel passaggio?

Era un passaggio che prima o poi dovevamo fare. Manuel ci ha aiutati a crederci e ci ha spinti più in là di quanto pensassimo di poter arrivare. Ci ha sorpreso quello che è venuto fuori. Ci è piaciuto dimostrare a noi stessi che potevamo fare qualcosa di nuovo senza dover accontentare nessuno.

Nel 2025 sono arrivati due album, Mexican Sugar Dance e 404DEI (Errore degli Dei), uno in inglese e uno in italiano. Perché avete scelto di raccontare due anime diverse del progetto?

Anche dopo aver iniziato a scrivere in italiano, ci è rimasta la voglia di cantare in inglese, sia sul palco che in studio. Nel 2023 abbiamo scritto 404DEI, nel 2024 Mexican Sugar Dance. In entrambi i casi l’abbiamo fatto perché ce lo sentivamo. Siamo riusciti a farli uscire tutti e due l’anno dopo, mentre eravamo in tour, e la cosa ci ha gasato.

Oggi Ologenesi non è più disponibile sugli store digitali e il tour rappresenta l’unica occasione per ascoltare dal vivo quei brani. Che significato ha per voi questa situazione?

Guarda, facciamo ancora fatica a parlarne. Siamo incazzati neri. La situazione fa schifo e per recuperare il disco la strada è ancora lunga. Ci stiamo dietro e speriamo di farcela.

Siete soltanto in due, ma dal vivo riuscite a costruire un suono molto potente e stratificato. Come lavorate per trasformare in concerto la complessità dei vostri dischi?

Quel suono viene fuori già quando suoniamo insieme. La parte difficile, per noi, è sempre stata far entrare in un file da ascoltare su Spotify quello che succede quando accendiamo gli ampli valvolari, la batteria distorce e le voci escono come vengono.

Il Mainstream Tour attraversa l’Italia con 13 date. Che cosa cambia, per voi, quando salite su un palco in un piccolo club rispetto a un contesto più grande?

Ci piace suonare un po’ dappertutto. Nei club piccoli, però, il nostro suono funziona bene anche per l’acustica. E poi hai il pubblico addosso, quasi come se fossimo una cosa sola.

Il vostro nome contiene la parola “Marmelade”, mentre la vostra musica è tutt’altro che rassicurante o convenzionale. Quanto conta l’ironia nella vostra identità artistica?

È fondamentale per non prenderci troppo sul serio. O forse per prenderci fin troppo sul serio. Dai, dici che non siamo rassicuranti? (ndr, ridono).

Dopo tanti anni di carriera, che cosa vi spinge ancora a sperimentare e a non fermarvi davanti a una formula musicale già consolidata?

La frustrazione. Quella che senti quando c’è ancora distanza tra quello che sei e quello che vorresti essere. Oppure piomba dal nulla uno strumento nuovo in mezzo ai nostri fedeli scudieri, salta fuori un suono e ci viene voglia di vedere dove ci porta.

Guardando al futuro, c’è una direzione sonora che non avete ancora esplorato e che vorreste portare nei Little Pieces of Marmelade?

Ce ne sono parecchie e ancora non sappiamo dove andremo a finire. Però, visto che siamo sempre stati in due, sarebbe clamoroso fare anche solo un tour con orchestre enormi che suonino rumori e melodie al posto nostro.