Il Latin Grammy per Miglior Album di Musica Flamenca con il disco POPULAR. L’augurio che un palco così importante faccia conoscere a tanta gente la storia e l’evoluzione della sua musica. Il flamenco, che con la sua chitarra cerca di rendere più contemporaneo. Mantenendo, però, sempre solide radici nella tradizione che lo guida da sempre. E la paternità, che ha modificato le sue priorità: abbiamo incontrato Yerai Cortés, musicista tra i massimi esponenti del nuovo flamenco. L’intervista dell’inviata a Las Vegas

Incontriamo Yerai Cortés a Las Vegas poche ore prima di sapere che POPULAR, il suo album, verrà premiato con il Grammy nella categoria Miglior Album di Musica Flamenca. È un periodo molto bello per il cantautore e musicista di Alicante: è in viaggio con la sua musica, e sapere di essere stato scelto dalla Latin Recording Academy come uno degli artisti più importanti e di riferimento per il suo genere è un onore: “A volte mi chiedo se quello che sto vivendo è un sogno. Il flamenco è parte della mia vita: nasco da genitori musicisti che mi hanno trasmesso la passione per questo genere musicale, e mi hanno insegnato a suonare. È stato amore a prima vista, e da lì la mia vita si è sempre concentrato su questo. È bellissimo”.

"Il mio album POPULAR racconta il flamenco di tutti"

Chiedo a Yerai di raccontarmi l’identità molto personale che dà alla sua musica. E di cosa significa portare il flamenco alle nuove generazioni: “Poter diffondere il flamenco per me è importantissimo, è parte della mia vita e della storia di tante persone. Quello che noto è un ritorno alle origini, alla musica popolare da parte di tante ragazze e tanti ragazzi, che riscoprono la loro identità culturale anche grazie alla mia musica. Non è un caso che io abbia scelto il nome POPULAR per questo album che mi sta regalando tante soddisfazioni. Ho fatto tanti concerti e non vedo l’ora di tornare in Italia a suonare, so che amate molto il flamenco, vero?”

"Sono un papà e un musicista: sto provando a capire come si fa"

Annuisco e gli chiedo di trovare delle date presto, con il suo team – dietro di me – che sorride e dice che il contatto (ovvero la sottoscritta!) c’è. Sorrisi a parte, io e Yerai continuiamo la nostra conversazione sull’identità del musicista, perché è sempre interessante capire come si plasma un artista nel corso del tempo. Gli chiedo a che punto è della sua vita creativa e culturale: “Sono un papà e un musicista, sto provando a capire come si fa a fare tutto. Mi manca molto la mia famiglia quando sono in viaggio, ma so che presto tornerò da loro e avrò tante storie da raccontare. La vita mi ha portato a fare questo, ed è quello che più mi piace. L’augurio che faccio al flamenco e alla mia musica? Che si diffonda il più possibile, perché so che molte persone sono legate a questo genere e sì, racconta la storia di tanti di noi. Il mio flamenco è tradizionale, e molto pop”.