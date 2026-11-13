Johnson Righeira, il significato del singolo SuperSabato

Il cantante torinese, voce storica dei Righeira, è tornato con un nuovo singolo, uscito oggi, venerdì 13 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali. È una canzone dedicata al giorno più atteso della settimana, che unisce atmosfere anni Ottanta e una produzione moderna
Dopo i successi estivi che hanno fatto ballare più generazioni, Johnson Righeira sceglie questa volta di raccontare il sabato.
SuperSabato esce per profimusic.com con la distribuzione di ADA Central Europe. Il brano l’ha scritto con Gianluigi Fazio e Leo Pari, che lo hanno anche prodotto insieme a Simone Guzzino.
Il risultato è un pezzo che guarda alla tradizione italo disco, il genere che ha reso famoso il duo, ma con suoni del 2026.
Il significato della canzone
Il protagonista del brano è il sabato, inteso come il momento in cui ci si libera finalmente da obblighi, impegni e ritmi del lavoro. Dopo cinque giorni di routine, la canzone immagina una specie di fuga dalla realtà, in un mondo sospeso a metà tra sogno e romanticismo. Passato e futuro si mescolano, e il weekend diventa un viaggio verso un altrove fantastico. È un tema perfetto per Johnson Righeira che, fin dagli esordi, gioca con l’immaginario del futuro e con un’ironia leggera, come succedeva nei grandi successi del duo. Il messaggio è vivere il presente senza farsi troppe domande, lasciando da parte i pensieri su ciò che è stato. È un inno alla libertà che arriva puntuale ogni fine settimana, e al bisogno di staccare la spina.
Chi è Johnson Righeira
All’anagrafe Stefano Righi, Johnson Righeira ha esordito nel 1980 con il singolo Bianca surf. Tre anni dopo ha fondato i Righeira con Michael Righeira, nome d’arte di Stefano Rota. Con lui ha firmato successi conosciuti in tutto il mondo come Vamos a la playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo. Vamos a la playa, uscita il 5 maggio 1983, è stata scritta da lui insieme al produttore Carmelo La Bionda. Nel 1986 il duo è salito sul palco di Sanremo con Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore). Poi sono arrivate la separazione, la reunion del 1999 e l’album Mondo visione del 2007. Dopo lo scioglimento definitivo del 2015 l’artista ha proseguito da solo, tra musica, dj set e cinema. Nel 2019 ha ritrovato i fratelli La Bionda per Formentera. Nel 2021 ha inciso una nuova versione di L’estate sta finendo con Manfredi Simonetti e, nel 2022, è stato ospite del Jova Beach Party. Nel 2024 ha scritto musica e testo de L’estate sta iniziando, che ha gareggiato alla 67ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2025 è tornato a Sanremo come ospite dei Coma_Cose nella serata delle cover, proprio con L’estate sta finendo, e ha pubblicato il singolo Chi troppo lavora (non fa l’amore). Con SuperSabato aggiunge un nuovo capitolo a una carriera iniziata più di quarant’anni fa.
La storia dei Righeira in Nord Sud Ovest Est
La storia di Johnson e del suo storico compagno di palco è arrivata anche in tv. La seconda e ultima stagione di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie creata da Sydney Sibilia dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, è cominciata il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.. A sorpresa, la prima puntata non parlava di Max Pezzali e Mauro Repetto ma ha raccontato quasi tutta la storia dei Righeira. Il racconto lascia per un momento Pavia e torna nella Torino dei primi anni Ottanta: la giovinezza dei due amici, l’ambiente musicale alternativo della città, l’incontro con i fratelli La Bionda e l’arrivo di successi come Vamos a la playa. È una scelta narrativa precisa: il percorso del duo torinese diventa uno specchio per gli 883 del 1993. Dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Max e Mauro si chiedono infatti se stiano ancora andando nella stessa direzione e quanto sia disposto a sacrificare ciascuno per il proprio sogno. L’episodio è stato girato a Torino lo scorso novembre, tra i Murazzi, i Magazzini sul Po e piazza Vittorio, con il sostegno di Film Commission Torino. La serie è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.