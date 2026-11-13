Johnson Righeira, il significato del singolo SuperSabato

Il protagonista del brano è il sabato, inteso come il momento in cui ci si libera finalmente da obblighi, impegni e ritmi del lavoro . Dopo cinque giorni di routine, la canzone immagina una specie di fuga dalla realtà, in un mondo sospeso a metà tra sogno e romanticismo. Passato e futuro si mescolano, e il weekend diventa un viaggio verso un altrove fantastico. È un tema perfetto per Johnson Righeira che, fin dagli esordi, gioca con l’immaginario del futuro e con un’ironia leggera, come succedeva nei grandi successi del duo. Il messaggio è vivere il presente senza farsi troppe domande, lasciando da parte i pensieri su ciò che è stato . È un inno alla libertà che arriva puntuale ogni fine settimana, e al bisogno di staccare la spina.

Chi è Johnson Righeira

All’anagrafe Stefano Righi, Johnson Righeira ha esordito nel 1980 con il singolo Bianca surf. Tre anni dopo ha fondato i Righeira con Michael Righeira, nome d’arte di Stefano Rota. Con lui ha firmato successi conosciuti in tutto il mondo come Vamos a la playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo. Vamos a la playa, uscita il 5 maggio 1983, è stata scritta da lui insieme al produttore Carmelo La Bionda. Nel 1986 il duo è salito sul palco di Sanremo con Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore). Poi sono arrivate la separazione, la reunion del 1999 e l’album Mondo visione del 2007. Dopo lo scioglimento definitivo del 2015 l’artista ha proseguito da solo, tra musica, dj set e cinema. Nel 2019 ha ritrovato i fratelli La Bionda per Formentera. Nel 2021 ha inciso una nuova versione di L’estate sta finendo con Manfredi Simonetti e, nel 2022, è stato ospite del Jova Beach Party. Nel 2024 ha scritto musica e testo de L’estate sta iniziando, che ha gareggiato alla 67ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2025 è tornato a Sanremo come ospite dei Coma_Cose nella serata delle cover, proprio con L’estate sta finendo, e ha pubblicato il singolo Chi troppo lavora (non fa l’amore). Con SuperSabato aggiunge un nuovo capitolo a una carriera iniziata più di quarant’anni fa.

La storia dei Righeira in Nord Sud Ovest Est

La storia di Johnson e del suo storico compagno di palco è arrivata anche in tv. La seconda e ultima stagione di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie creata da Sydney Sibilia dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, è cominciata il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.. A sorpresa, la prima puntata non parlava di Max Pezzali e Mauro Repetto ma ha raccontato quasi tutta la storia dei Righeira. Il racconto lascia per un momento Pavia e torna nella Torino dei primi anni Ottanta: la giovinezza dei due amici, l’ambiente musicale alternativo della città, l’incontro con i fratelli La Bionda e l’arrivo di successi come Vamos a la playa. È una scelta narrativa precisa: il percorso del duo torinese diventa uno specchio per gli 883 del 1993. Dopo il successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Max e Mauro si chiedono infatti se stiano ancora andando nella stessa direzione e quanto sia disposto a sacrificare ciascuno per il proprio sogno. L’episodio è stato girato a Torino lo scorso novembre, tra i Murazzi, i Magazzini sul Po e piazza Vittorio, con il sostegno di Film Commission Torino. La serie è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.