Max De Lorenzis presenta il singolo The Last Candle: il video

Ho sempre pensato che il Natale fosse uno dei periodi più particolari dell'anno, perché riesce a far convivere sensazioni molto diverse. Da una parte ci sono l'entusiasmo, le persone che si ritrovano, le luci, i preparativi e quella frenesia che accompagna le feste. Dall'altra, però, c'è anche il momento in cui tutto finisce, quando gli ospiti vanno via, la casa torna silenziosa e finalmente abbiamo il tempo di fermarci e pensare a quello che abbiamo vissuto. The Last Candle è nata proprio dal desiderio di raccontare quel momento. Volevo scrivere una canzone natalizia che rispecchiasse la persona che sono oggi e il modo in cui è cambiato il mio rapporto con il tempo. Negli ultimi anni ho imparato ad apprezzare cose alle quali prima prestavo poca attenzione: una serata tranquilla a casa, la presenza di qualcuno a cui voglio bene, la possibilità di fermarmi senza sentirmi in colpa per tutto quello che potrei ancora fare. La candela del titolo rappresenta questa serenità. È una luce piccola, che rimane accesa quando la festa è finita e tutto intorno torna silenzioso.

Uno dei versi a cui tengo maggiormente è "I've found the gold in growing old», che significa «Ho trovato l'oro nell'invecchiare". Ho 31 anni e so di avere ancora tantissimo da imparare, ma oggi guardo a certe esperienze in modo diverso. Alcune cose che un tempo consideravo indispensabili hanno perso importanza, mentre altre, che davo quasi per scontate, sono diventate preziose. Nel testo parlo anche di un palcoscenico vuoto, delle luci spente e degli applausi ormai finiti. Canto da quando ero adolescente e il palco è sempre stato una parte importante della mia vita. Con il tempo, però, mi sono reso conto che il desiderio di ricevere approvazione può seguirci anche quando scendiamo da quel palco. A volte continuiamo a cercare conferme nelle persone, nei risultati o nelle aspettative che gli altri hanno nei nostri confronti. Per questo ho scritto "no more applause, no more to prove". Niente più applausi, niente più da dimostrare. È una frase che sento particolarmente mia, perché per tanto tempo ho cercato di imparare a essere me stesso senza preoccuparmi continuamente del giudizio degli altri.



Il brano rappresenta anche un passaggio importante nella mia carriera. Segna idealmente la conclusione del percorso legato a La 5ª Casa e precede l'inizio di una nuova fase discografica, che porterà alla pubblicazione del mio secondo album di inediti, interamente in italiano, prevista per la metà del 2027. Tornare a cantare in inglese, la lingua con cui ho debuttato discograficamente, ha quindi un significato particolare. Mi permette di ritrovare una parte dei miei inizi prima di dedicarmi completamente al nuovo progetto. Mi piacerebbe che chi ascolta The Last Candle riuscisse a ritrovare qualcosa della propria esperienza. Le festività non sono necessariamente un periodo felice per tutti: possono riportare alla memoria persone che non ci sono più, momenti difficili o situazioni che avremmo voluto vivere diversamente. Anche per questo ho scelto di parlare di gratitudine, senza dimenticare le perdite che fanno parte della vita.



Spero che The Last Candle possa accompagnare qualcuno durante le feste, magari proprio quando la casa torna silenziosa e rimane qualche minuto per pensare a ciò che si è vissuto. Per me, oggi, uno dei regali più belli è poter arrivare alla fine di una giornata, chiudere la porta e sentirmi finalmente in pace con me stesso.