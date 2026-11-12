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Jazz Open Modena 2027, da Robert Plant a Beth Hart: il programma

Musica

L'appuntamento con questa rassegna di caratura internazionale è nella città emiliana dal 17 al 24 luglio del prossimo anno

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Il Jazz Open Modena 2027 svela il programma della sua seconda edizione, in programma nella città emiliana dal 17 al 24 luglio del prossimo anno. Una line-up che definire sontuosa è riduttivo. Si parte con una leggenda assoluta del rock come Robert Plant, voce immortale dei Led Zeppelin. Poi un gigante che ha riscritto la storia del jazz come Herbie Hancock, protagonista delle sue trasformazioni più radicali, e il virtuosismo visionario di Al Di Meola. Due fuoriclasse del jazz mondiale, Branford Marsalis e Dianne Reeves, riuniti per celebrare il genio di John Coltrane. L’irresistibile talento di Jamie Cullum, il virtuosismo funambolico di Stefano Bollani e del suo quintetto di star internazionali del jazz, la chitarra incendiaria di Joe Bonamassa, la voce viscerale di Beth Hart e l’esplosiva energia soul di St. Paul & The Broken Bones. E ancora il ritorno della voce calda e profonda di Gregory Porter e la personalità inconfondibile di Gail Ann Dorsey, bassista, cantante e storica collaboratrice di David Bowie.

Sono i protagonisti delle prime sei serate annunciate di Jazz Open Modena 2027, che dal 17 al 24 luglio torna nel cuore della città emiliana, con il sostegno del Comune di Modena, della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Modena, e la media partnership di Radio Monte Carlo, dopo il successo folgorante della sua prima edizione italiana, annunciando già quattro esclusive italiane. Un nuovo capitolo per uno dei più prestigiosi festival musicali europei, guidato da Jürgen Schlensog e nato oltre trent'anni fa a Stoccarda, che rinnova la sua formula Jazz & Beyond, per restituire tutta la ricchezza di una programmazione che spazia dal jazz al rock, dal blues al soul, oltre a una delle caratteristiche più apprezzate della manifestazione: i co-bill, due grandi concerti di artisti di primo piano nella stessa serata.

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