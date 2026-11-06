Modà, è uscita la nuova canzone Bonnie & Clyde: testo e significato

Ha una storia lunga il nuovo singolo dei Modà che si intitola Bonnie & Clyde perché la canzone si sviluppa su una intro che oggi ha 7 anni. Inoltre il brano accompagna la marcia di avvicinamento al nuovo che arriverà nel 2027, anno che si preannuncio speciale per Kekko e i suoi compagni di viaggio: non solo tornano in tour ma si celebreranno pure i 25 anni di carriera. Molto attivo sui social il frontman dei Modà ha raccontato che Bonnie & Clyde "non nasce come una canzone ma era l’intro del Testa o Croce Tour (parliamo quindi del 2019, ndr): ogni volta, prima di salire sul palco, per scaldare la voce, ci cantavo sopra delle cose e poiché suonava un po’ far west, alla Sergio Leone, ho deciso di scrivere su questa intro un testo. Bonnie & Clyde hanno scritto la storia non solo del crimine ma anche di quanto l’amore possa arrivare fino in fondo, fino alla morte. Per me è una canzone d’amore, la loro storia durerà in eterno". L' Altalena Tour dei Modà partirà il 10 aprile 2027 da Ancona.

IL TESTO DI BONNIE & CLYDE



Scappa amore scappa via con me

scappiamo via da questo inferno

c'è una taglia sulle nostre teste che non ha più prezzo

siamo soli in mezzo al nulla

in mezzo a raffiche di piombo

e ridiamo come due che sanno che non c'è ritorno



Dovresti odiarmi e invece mi sorridi

dicendo pure che mi ami

nonostante tutti i nostri guai

sappi che per me è lo stesso

non ci lasceremo mai



Tu sei Bonnie ed io son Clyde

pensa che fortuna amore mio

non sento neanche la paura di morire

si dicevano guardandosi negli occhi

come se quegli occhi fossero di Dio

come a dirsi "non è un addio"



130 bossoli non cambieranno niente

il mondo girerà lo stesso

e il nostro amore vivrà per sempre

godiamo come sempre del momento

per quanto ruvido sia il cielo

per quanto maggio faccia stranamente rima con coraggio

non siamo stati mai un esempio

per tutto ciò che abbiamo fatto

ma per come ci siamo amati

la nostra storia vivrà in eterno



Dovresti odiarmi e invece mi sorridi

dicendo pure che mi ami

nonostante tutti i nostri guai

sappi che per me è lo stesso

non ci lasceremo mai



Tu sei Bonnie ed io son Clyde

pensa che fortuna amore mio

non sento neanche la paura di morire

si dicevano guardandosi negli occhi

come se quegli occhi fossero di Dio

come a dirsi "non è un addio"



Ci rincontreremo di sicuro al caldo dell'inferno

quanto è dolce il suono di questi proiettili nel petto

se ti guardo mentre stiam morendo

dentro un nostro abbraccio

non moriremo mai

tu sei Bonnie ed io son Clyde