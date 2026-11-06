Modà, è uscita la nuova canzone Bonnie & Clyde: testo e significato

Il brano nasce da una intro che ha sette anni e attraverso la storia della coppia di gangster più romantica di sempre racconta come l'amore possa diventare estremo
Ha una storia lunga il nuovo singolo dei Modà che si intitola Bonnie & Clyde perché la canzone si sviluppa su una intro che oggi ha 7 anni. Inoltre il brano accompagna la marcia di avvicinamento al nuovo che arriverà nel 2027, anno che si preannuncio speciale per Kekko e i suoi compagni di viaggio: non solo tornano in tour ma si celebreranno pure i 25 anni di carriera. Molto attivo sui social il frontman dei Modà ha raccontato che Bonnie & Clyde "non nasce come una canzone ma era l’intro del Testa o Croce Tour (parliamo quindi del 2019, ndr): ogni volta, prima di salire sul palco, per scaldare la voce, ci cantavo sopra delle cose e poiché suonava un po’ far west, alla Sergio Leone, ho deciso di scrivere su questa intro un testo. Bonnie & Clyde hanno scritto la storia non solo del crimine ma anche di quanto l’amore possa arrivare fino in fondo, fino alla morte. Per me è una canzone d’amore, la loro storia durerà in eterno". L'Altalena Tour dei Modà partirà il 10 aprile 2027 da Ancona.
IL TESTO DI BONNIE & CLYDE
Scappa amore scappa via con me
scappiamo via da questo inferno
c'è una taglia sulle nostre teste che non ha più prezzo
siamo soli in mezzo al nulla
in mezzo a raffiche di piombo
e ridiamo come due che sanno che non c'è ritorno
Dovresti odiarmi e invece mi sorridi
dicendo pure che mi ami
nonostante tutti i nostri guai
sappi che per me è lo stesso
non ci lasceremo mai
Tu sei Bonnie ed io son Clyde
pensa che fortuna amore mio
non sento neanche la paura di morire
si dicevano guardandosi negli occhi
come se quegli occhi fossero di Dio
come a dirsi "non è un addio"
130 bossoli non cambieranno niente
il mondo girerà lo stesso
e il nostro amore vivrà per sempre
godiamo come sempre del momento
per quanto ruvido sia il cielo
per quanto maggio faccia stranamente rima con coraggio
non siamo stati mai un esempio
per tutto ciò che abbiamo fatto
ma per come ci siamo amati
la nostra storia vivrà in eterno
Dovresti odiarmi e invece mi sorridi
dicendo pure che mi ami
nonostante tutti i nostri guai
sappi che per me è lo stesso
non ci lasceremo mai
Tu sei Bonnie ed io son Clyde
pensa che fortuna amore mio
non sento neanche la paura di morire
si dicevano guardandosi negli occhi
come se quegli occhi fossero di Dio
come a dirsi "non è un addio"
Ci rincontreremo di sicuro al caldo dell'inferno
quanto è dolce il suono di questi proiettili nel petto
se ti guardo mentre stiam morendo
dentro un nostro abbraccio
non moriremo mai
tu sei Bonnie ed io son Clyde
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