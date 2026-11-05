Tha Supreme, in arrivo un nuovo album dopo quattro anni

Davide Mattei riprende il nome con cui si era fatto conoscere e annuncia il suo terzo album in studio, Լïიننوลցوιö Նหiνغгيаլξ, da leggere Linguaggio Universale. Il disco, disponibile da venerdì 8 gennaio 2027, è già in pre-order
Più di quattro anni dopo il suo ultimo progetto da solista, tha Supreme torna con un nuovo disco. Il 4 novembre il rapper e produttore nato nel 2001 ha svelato il titolo del suo terzo album in studio.
Come sempre per lui, il titolo è un gioco grafico: una sequenza di simboli presi da alfabeti diversi, Լïიننوลցوιö Նหiνغгيаլξ, che si pronuncia Linguaggio Universale. L’uscita, per Epic Records Italy, è prevista per venerdì 8 gennaio 2027 (ma il pre-order è già attivo).
In copertina una nebulosa azzurra e verde sospesa nello spazio, a forma di farfalla.
Il ritorno al nome degli esordi
L’annuncio ufficiale arriva dopo mesi di indizi.
Già il 31 agosto 2025 l’artista aveva fatto sapere ai fan sui social: “Tempo di tornare e chiudo il disco della mia vita”. A ottobre i suoi profili Spotify e YouTube hanno salutato la sigla thasup, usata dal 2022, per tornare alla firma tha Supreme, quella degli inizi. Nelle stesse settimane era arrivato anche un breve messaggio: “Manca poco”. Il giorno prima della rivelazione, un conto alla rovescia online ha fatto crescere l’attesa. Infine, il lungo testo scritto a mano, pubblicato sul profilo secondario @ohmyleak.
Le parole di tha Supreme sul nuovo disco
Nel messaggio il musicista romano racconta quanto sia stato difficile arrivare al traguardo: “Ho rimandato questo album così tante volte che quasi non ci credo che stia per uscire”. Spiega anche il titolo, un concetto che non si sentiva ancora pronto a usare: “Il linguaggio universale è qualcosa di così tanto immenso che pensavo ‘finché non lo imparo a riconoscere al 100% non so se mi sento pronto a portare questo nome nel disco’”. A convincerlo è stato un ultimo ascolto completo dei brani: “Il linguaggio universale è riascoltare un’ultima volta e realizzare che hai nelle mani la perla più preziosa ma non te ne rendi conto perché l’hai costruita un pezzo alla volta”. Poi rivendica la coerenza del suo percorso: “Non ci sono coincidenze nella mia musica. Ogni periodo buio l’ho trasformato in quadro coi fiori”. E chiude con una promessa: “Questa nuova musica è piena di luce, e forse stavo solo aspettando il momento più buio nel mondo per darle il massimo raggio d’azione”.
Da 23 6451 a Casa Gospel, le tappe di una carriera
Il primo album di Tha Supreme, 23 6451, è uscito nel 2019 ed è diventato in poco tempo uno dei dischi più ascoltati del rap italiano. Ha imposto uno stile riconoscibile fin dai titoli, scritti con numeri e simboli. Nel settembre 2022 è arrivato c@ra++ere s?ec!@le, il primo firmato thasup, ricco di ospiti di primo piano. Negli anni successivi Mattei ha alternato progetti personali e collaborazioni: nel 2024 ha pubblicato il mixtape sFaCioLaTe miXTaPe e, a dicembre dello stesso anno, Casa Gospel, il primo album in coppia con la sorella Mara Sattei. Ha poi firmato diverse produzioni anche nel disco di lei uscito a febbraio 2026. Ora, la sua prossima mossa ha una data: l’8 gennaio.