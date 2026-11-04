Non capita spesso di vedere due nomi importanti del rap italiano arrivare all’improvviso in mezzo a ragazzi che si allenano con le rime. È successo a Salerno, sulla spiaggia di Santa Teresa, nel cuore del lungomare cittadino. Qui un gruppo di giovani si è ritrovato - come suo solito - per sfidarsi a colpi di freestyle. Ma, questa volta, ha avuto due ospiti a sorpresa: Rocco Hunt e Clementino. Il momento è stato ripreso in un video sui social che ha subito fatto il giro del web.

Il video della sorpresa a Santa Teresa

È stato lo stesso Rocco Hunt, nelle prime immagini del video, a spiegare cosa stava per succedere: “A Salerno, qui a Santa Teresa, sappiamo che i ragazzi fanno il freestyle. Io e zio Clemente ci trovavamo in zona, e gli facciamo una sorpresa. Andiamo a vedere, dai”. I due rapper si sono uniti al cerchio dei giovani e hanno dato vita a una sfida improvvisata, giocata sull’ironia e sul divertimento più che sulla competizione. Alla fine sono arrivati applausi, abbracci e grande entusiasmo da parte dei ragazzi, felici di quell'incontro inaspettato con due artisti che vengono proprio dal loro stesso mondo.

Da De Luca ai santi patroni, le rime più divertenti

Nel botta e risposta non sono mancati i riferimenti alle due città d'origine, Salerno e Napoli. Rocco Hunt, che è cresciuto nel quartiere salernitano di Pastena, ha chiuso il suo intervento imitando il modo di parlare del sindaco Vincenzo De Luca: “Lo dico con la voce di De Luca: è un freestyle straordinario”. È un’imitazione, questa, che il rapper ha già proposto durante una puntata di The Voice su Rai 1, dove è giudice insieme a Clementino, e che è subito diventata virale. Clementino ha risposto con un omaggio ai santi patroni delle due città: “Stasera San Gennaro stringe la mano a San Matteo”