Ultimo, il concerto da record a Tor Vergata diventa un album live

Ultimo ha annunciato "Ultimo live Tor Vergata", il nuovo live album che rivive il concerto dei record Ultimo 2026 - La favola per sempre, che lo scorso luglio ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata. Terzo live album in carriera, che segue Ultimo live Stadi 2024 e Ultimo live Stadi 2025, Ultimo live Tor Vergata uscirà il 13 novembre (per Ultimo Records) sulle piattaforme digitali e in formato fisico. All'interno del cofanetto anche un booklet fotografico che raccoglie il testo della lettera scritta da Ultimo ai suoi fan alla vigilia del grande Raduno degli Ultimi. Una lettera aperta, dedicata al suo popolo, che parte dai fan per arrivare a parlare di sé, di Niccolò e di quel bambino che prometteva alla propria timidezza di difenderla. Ad aprire il live album Tutto, scritta all'alba, poche ore dopo lo show di Tor Vergata e definita dal cantautore romano "la canzone più importante della mia vita".

un concerto da record

Tutto ha dato anche il titolo a Ultimo - Tutto. Live a Tor Vergata, il film diretto da Giorgio Testi cha ha debuttato al primo posto al box office, registrando il miglior esordio di sempre per un concerto al cinema e infranto ogni record con 3.091.303 di euro di incasso per 196.743 biglietti venduti, per una settimana di proiezione: è il miglior risultato di sempre al box office per un film concerto. Dopo l'impresa di Tor Vergata ULTIMO si conferma già protagonista della prossima stagione live, con il nuovo tour Ultimo Stadi 2027 - La favola continua..., che partirà il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro, poi doppietta a Bologna (13 e 14 giugno), Padova (17 giugno), Milano (20 e 21 giugno), Napoli (24 e 25 giugno) e Messina (28 e 29 giugno). E ancora Reggio Calabria (3 luglio), raddoppio a Bari (6 e 7 luglio), a seguire Firenze (10 luglio), poi doppietta a Torino (16 e 17 luglio) e gran finale a Olbia (24 luglio).