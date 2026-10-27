Fabrizio Moro, la possibile scaletta del concerto a Milano

Sabato 31 ottobre il cantautore riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Concordia di Venaria Reale. In seguito, l’artista sarà in concerto a Firenze, Bologna, Napoli e Molfetta. Chiusura in programma il 15 novembre a Catania
Dopo il concerto al Mamamia di Senigallia, il 28 ottobre Fabrizio Moro si esibirà sul palco del Fabrique di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live dell'artista: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
fabrizio moro, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con il tour del cantautore. Mercoledì 28 ottobre Fabrizio Moro porterà la sua musica sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli 9, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 2 maggio al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Non ho paura di niente
- Simone spaccia
- Ognuno ha quel che merita
- Giocattoli
- Figli di nessuno
- Casa mia
- L’eternità
- Alessandra sarà sempre più bella
- Comunque mi vedi
- Il sole
- Non mi avete fatto niente
- Ho bisogno di credere
- Superficiali
- Sabato
- Barabba
- Eppure mi hai cambiato la vita
- Avvoltoi
- Sei tu
- Il senso di ogni cosa
- Sono solo parole
- Sangue nelle vene
- Scatole
- Soluzioni
- Sono come sono
- Libero
- Nun c’ho niente
- Pensa
- Portami via
- Parole, rumori e giorni
- Niente da perdere
- Pace
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Sabato 31 ottobre Fabrizio Moro riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Concordia di Venaria Reale. In seguito, l’artista sarà in concerto a Firenze, Bologna, Napoli e Molfetta. Chiusura in programma il 15 novembre a Catania. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 31 ottobre, Venaria Reale (TO) - Concordia
- 6 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 7 novembre, Bologna - Estragon
- 12 novembre, Napoli - Casa della Musica
- 13 novembre, Molfetta (BA) - Eremo Club
- 15 novembre, Catania - Land
Nel novembre dello scorso anno Fabrizio Moro ha pubblicato il nuovo album Non ho paura di niente. Tra i suoi lavori più acclamati ricordiamo Pensa, Pace e Figli di nessuno. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Il senso di ogni cosa, Portami via e Libero.
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