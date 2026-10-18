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Vasco Rossi: "Sono caduto in bici e ho rotto i legamenti della spalla"

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"Un dolore da svenire ma facevo finta di niente. Mi hanno consigliato un altro intervento", ha scritto il rocker sui suoi profili social

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"E per non farmi mancare niente, oltre alla schiena, ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra, ma tengo duro e vi abbraccio". Lo racconta Vasco Rossi su Instagram, postando una sua foto sorridente con un tutore al braccio sinistro. "Tutto è cominciato a Zocca, appena tornato dal tour. Primo giro nel bosco, sentiero bagnato, scivolone in una buca - racconta -. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire. Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata. Torno a casa e tengo tutto per me: mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa. Tra cure e nuotate, la spalla migliora. In compenso cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. Un'estate di dolore… con me che facevo finta di niente. Il bis lo facevano gli acciacchi". 

il racconto sui social

"A Bologna mi sottopongo a una risonanza magnetica "dinamica" con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica - continua il rocker -. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì. E io, il sabato, cosa faccio? Un giro in bicicletta! Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente". "Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla - racconta ancora Vasco -. Così, quando mi sono svegliato dall'intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis!".

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