Carl Brave, testo e significato del nuovo brano Odissea che esce oggi

Il cantautore romano torna con una ballata intima e nostalgica, in cui affronta il ricordo del padre e il peso delle assenze. Tra messaggi vocali, somiglianze e frammenti di vita quotidiana, la canzone diventa un viaggio nella memoria e nella propria identità. Scopriamone le parole e il significato tra le righe
Un padre che continua a vivere nei ricordi, nei gesti quotidiani e persino nei tratti del volto. Con Odissea, il nuovo singolo disponibile dal 16 ottobre 2026 (potete ascoltarlo e guardare il videoclip in fondo a questo articolo), Carl Brave sceglie una dimensione personale e introspettiva, trasformando la musica in uno spazio in cui confrontarsi con il passato. Il cantautore romano si allontana per un momento dal racconto urbano che ha caratterizzato parte del suo percorso artistico per dare voce a un sentimento più intimo: il legame con una persona che non c'è più, ma la cui presenza continua a influenzare il presente.
Il brano, pubblicato da Warner Records e Warner Music Italy, è una ballata dalle atmosfere sospese, costruita sul contrasto tra la malinconia delle parole e una produzione che conserva una dimensione ritmica. Il titolo richiama il viaggio del poema omerico, ma qui il percorso non conduce verso una destinazione geografica: è un attraversamento della memoria, tra persone, esperienze e momenti che hanno contribuito a definire l'identità dell'artista.
Scopriamo di seguito il testo del singolo Odissea e il significato tra le righe.
Odissea, il testo del singolo di Carl Brave
Se mi guardo allo specchio, sono cambiato parecchio
Se uso il filtro che invecchia, sono uguale al mio vecchio
Sono quello che vuoi, quello di “Polaroid”
Quello di “Notti Brave”, quelle che parlano a noi
Mi sono messo nei panni di mele marce e di matti
E ho fatto uso di cose che è meglio starsene zitti
Ho pianto come un bambino per il mio cane
Ogni canzone d’amore che scrivo è rivolta a mio padre
Quando chiudo gli occhi il mio pensiero va a te
Pezzi di ricordi fanno un puzzle in me
Chissà se un farfalla sa che durerà un giorno se
Crede sia passata una vita intera
Tutti i tuoi vocali li ascoltavo in 2x
Ora me li sento a loop tutta la sera
Chissà se una farfalla pensa che era in galera
Durasse solo un giorno, ma ne è pensa valsa la pena
Fa-Fa-Fa-Fa-Farfalle nello stomaco
Mi perdo in un ricordo tragicomico
E giuro non lo so se piange o ride
Fa male come un crash test, un crash test
E questo cielo malinconico
Tanto farai ricordi, quelli che ti spaccano
Fa male come un crash test, un crash test, eh-eh
Vorrei avere una patente che mi faccia andare in cielo
L’autostrada è tra le stelle, proprio dietro quell’aereo
E ti cerco su una nuvola, mentre fai l’autostop
È dalla fine del tuo film che è iniziato il mio spin-off
E vorrei che fossi qui con me per rubarti le ore piccole
E passare un’altra notte con te
Passerebbero le briciole, non buttarle giù ste pillole
Che farei di tutto visto che sei la mia Odissea
Quando chiudo gli occhi il mio pensiero va a te
Pezzi di ricordi fanno un puzzle in me
Chissà se una farfalla sa che durerà un giorno se
Crede sia passata una vita intera
Tutti i tuoi vocali li ascoltavo in 2x
Ora me li sento a loop tutta la sera
Chissà se una farfalla pensa che era in galera
Durasse solo un giorno, ma ne è valsa la pena
Fa-Fa-Fa-Fa-Farfalle nello stomaco
Mi perdo in un ricordo tragicomico
E giuro non lo so quindi se piange o ride
Fa male come un crash test, un crash test
E questo cielo malinconico
Tanto farai ricordi, quelli che ti spaccano
Fa male come un crash test, un crash test, eh-eh
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Odissea, il significato della dedica al padre
Il centro emotivo della canzone è il rapporto con il padre. Carl Brave lo esplicita in uno dei passaggi più diretti del brano: "Ogni canzone d'amore che scrivo è rivolta a mio padre". Una dichiarazione che rilegge anche il significato delle sue canzoni precedenti, suggerendo come dietro il racconto degli amori e delle relazioni possa nascondersi un sentimento più profondo e originario.
Il ricordo emerge attraverso dettagli concreti, lontani da qualsiasi retorica. Il cantautore si riconosce nel volto del padre, immaginando come cambierebbe il proprio aspetto con l'avanzare dell'età. La somiglianza fisica diventa così una traccia tangibile di un legame che continua anche dopo la perdita.
Tra le immagini più toccanti ci sono i messaggi vocali che un tempo ascoltava velocemente e che ora torna a sentire in continuazione. Un gesto semplice, quasi automatico, assume un significato diverso quando la voce di una persona amata non può più essere ascoltata dal vivo. La tecnologia, in questo caso, diventa un archivio affettivo: conserva parole e frammenti di quotidianità che il tempo rende sempre più preziosi.
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Il dolore, la nostalgia e i ricordi che restano
In Odissea la memoria non è soltanto consolazione. È anche una fonte di dolore, capace di riaprire ferite e di suscitare emozioni contrastanti. Il ritornello insiste sulle "farfalle nello stomaco", immagine tradizionalmente associata all'innamoramento, che qui si intreccia con il ricordo e con una sensazione difficile da definire: non è sempre chiaro se ciò che riaffiora faccia sorridere o piangere.
La metafora del crash test restituisce invece l'impatto improvviso dei ricordi più intensi. Alcuni momenti tornano alla mente senza preavviso e colpiscono con la forza di un urto, ricordando quanto il passato possa continuare a condizionare il presente.
Anche l'immagine della farfalla, fragile e legata a un'esistenza breve, apre una riflessione sul tempo e sul valore delle esperienze. La durata di una vita non coincide necessariamente con la profondità di ciò che si è vissuto: anche un'esistenza breve può lasciare un'impronta destinata a durare.
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Il viaggio di Carl Brave tra passato e presente
Il titolo Odissea suggerisce un percorso, ma il viaggio raccontato da Carl Brave non è quello di chi cerca semplicemente la strada per tornare a casa. È piuttosto un confronto con la propria storia, con le persone che ne hanno fatto parte e con ciò che continua a sopravvivere alla loro assenza.
Nel testo, il desiderio di raggiungere il padre oltre i confini della vita terrena si traduce in immagini quotidiane e surreali: una patente per andare in cielo, un'autostrada tra le stelle, una nuvola sulla quale ritrovare chi non c'è più. Il linguaggio diretto dell'artista convive così con una dimensione quasi fiabesca, nella quale l'impossibile diventa il modo per esprimere un desiderio profondamente umano.
La frase "È dalla fine del tuo film che è iniziato il mio spin-off" riassume il rapporto tra perdita e continuità. La vita di chi resta prosegue, ma cambia prospettiva: l'assenza diventa parte della propria storia e contribuisce a ridefinire il modo di guardare al futuro.
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Una canzone intima dalle sonorità da club
Sul piano musicale, Odissea è stata descritta come una ballata da club, intima e sospesa. La dimensione ritmica accompagna un testo personale, creando un contrasto tra la possibilità di lasciarsi trasportare dalla musica e il peso emotivo delle parole.
Il singolo mostra un Carl Brave disposto a guardare indietro senza limitarsi a celebrare la nostalgia. I ricordi diventano strumenti per comprendere chi è oggi, mentre le persone che hanno attraversato la sua vita continuano a essere presenti, in forme diverse, nel suo percorso.
Con Odissea, il cantautore romano firma così una riflessione sul lutto, sull'identità e sulla persistenza degli affetti. Un viaggio personale nel quale il passato non rappresenta una meta da raggiungere nuovamente, ma una parte irrinunciabile del presente.
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