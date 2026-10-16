Carl Brave, testo e significato del nuovo brano Odissea che esce oggi

Il cantautore romano torna con una ballata intima e nostalgica, in cui affronta il ricordo del padre e il peso delle assenze. Tra messaggi vocali, somiglianze e frammenti di vita quotidiana, la canzone diventa un viaggio nella memoria e nella propria identità. Scopriamone le parole e il significato tra le righe

Il brano, pubblicato da Warner Records e Warner Music Italy, è una ballata dalle atmosfere sospese, costruita sul contrasto tra la malinconia delle parole e una produzione che conserva una dimensione ritmica. Il titolo richiama il viaggio del poema omerico, ma qui il percorso non conduce verso una destinazione geografica: è un attraversamento della memoria, tra persone, esperienze e momenti che hanno contribuito a definire l'identità dell'artista.

Un padre che continua a vivere nei ricordi, nei gesti quotidiani e persino nei tratti del volto. Con Odissea, il nuovo singolo disponibile dal 16 ottobre 2026 (potete ascoltarlo e guardare il videoclip in fondo a questo articolo), Carl Brave sceglie una dimensione personale e introspettiva, trasformando la musica in uno spazio in cui confrontarsi con il passato. Il cantautore romano si allontana per un momento dal racconto urbano che ha caratterizzato parte del suo percorso artistico per dare voce a un sentimento più intimo: il legame con una persona che non c'è più, ma la cui presenza continua a influenzare il presente.

Che farei di tutto visto che sei la mia Odissea

E vorrei che fossi qui con me per rubarti le ore piccole

È dalla fine del tuo film che è iniziato il mio spin-off

E ti cerco su una nuvola, mentre fai l’autostop

E ho fatto uso di cose che è meglio starsene zitti

Mi sono messo nei panni di mele marce e di matti

Tra le immagini più toccanti ci sono i messaggi vocali che un tempo ascoltava velocemente e che ora torna a sentire in continuazione. Un gesto semplice, quasi automatico, assume un significato diverso quando la voce di una persona amata non può più essere ascoltata dal vivo. La tecnologia, in questo caso, diventa un archivio affettivo: conserva parole e frammenti di quotidianità che il tempo rende sempre più preziosi.

Il centro emotivo della canzone è il rapporto con il padre. Carl Brave lo esplicita in uno dei passaggi più diretti del brano: "Ogni canzone d'amore che scrivo è rivolta a mio padre". Una dichiarazione che rilegge anche il significato delle sue canzoni precedenti, suggerendo come dietro il racconto degli amori e delle relazioni possa nascondersi un sentimento più profondo e originario.

Il dolore, la nostalgia e i ricordi che restano

In Odissea la memoria non è soltanto consolazione. È anche una fonte di dolore, capace di riaprire ferite e di suscitare emozioni contrastanti. Il ritornello insiste sulle "farfalle nello stomaco", immagine tradizionalmente associata all'innamoramento, che qui si intreccia con il ricordo e con una sensazione difficile da definire: non è sempre chiaro se ciò che riaffiora faccia sorridere o piangere.

La metafora del crash test restituisce invece l'impatto improvviso dei ricordi più intensi. Alcuni momenti tornano alla mente senza preavviso e colpiscono con la forza di un urto, ricordando quanto il passato possa continuare a condizionare il presente.

Anche l'immagine della farfalla, fragile e legata a un'esistenza breve, apre una riflessione sul tempo e sul valore delle esperienze. La durata di una vita non coincide necessariamente con la profondità di ciò che si è vissuto: anche un'esistenza breve può lasciare un'impronta destinata a durare.